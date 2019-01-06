【零垃圾生活】在中国的筷子之战 去年在上海和朋友吃火锅时，店家仅提供包在塑胶袋的消毒餐具，我尝试用汤匙捞起金针菇，结果不用5分钟就彻底投降，被迫使用免洗竹筷。从此以后，我对所有去中国旅游的零垃圾人多了这一条忠告：一定要带筷子。

在我们的要求下，消毒筷子被换成了叉子。汤匙配叉子，这可不是中国餐厅常见的组合。

去年在上海和朋友吃火锅时，店家仅提供包在塑胶袋的消毒餐具，我尝试用汤匙捞起金针菇，结果不用5分钟就彻底投降，被迫使用免洗竹筷。从此以后，我对所有去中国旅游的零垃圾人多了这一条忠告：一定要带筷子。

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为甚么是筷子而不是叉子？其一，筷子更具功能性，“伟大的披萨”或香炸甜圈都难不倒它；其二，筷子没有威胁性，无论金属筷、塑胶筷或木筷都能顺利通过安检。而钢叉子因为同时满足“尖锐”及“由金属制成”这两个条件，很大可能会被没收，无法带上飞机。

吸取上次的教训，这次来云南，我也多带了一双筷子。

你们也知道的，中国人特别讲究卫生，可是对“卫生”却有谜一般的定义。在中国，几乎所有餐馆都会提供消毒餐具，这些餐具每晚由清洁公司消毒，再重新包起来供顾客使用。

这样来来回回，一套消毒餐具就要额外征收2、3元，而消毒过程，据央视以前的一个节目曝光，不止不能消毒，搞不好还很毒。

所以只要一踏入中国，我就要展开和消毒餐具无止境的搏斗。每次当我用余光看到老板伸手欲将消毒餐具套装拿过来，我就会冷静阻止：“老板，有没有‘一般’的餐具？”

有些店家会急忙解释：“这个很卫生！”，我只能笑笑说：“不是卫生的问题，只是不想浪费塑胶袋。”

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若筷子附上纸封套，我们会拆下并确保没有弄脏，然后悄悄放回去餐具橱再使用。

老爷爷东凑西凑而成的餐具组，除了叉子配汤匙，我们还用小碗喝茶，霸气极了！

不小心把筷子落在酒店，藏民餐厅又没有叉子，只好使出汤匙捞菜神功。

我们两个人只带了一根汤匙和一双筷子，所以在仅提供一次性餐具的档口，我们就要轮流吃了。

某日在沙溪古镇的一家小餐馆，照样退回消毒餐具后，负责顾店的老爷爷在店里翻箱倒柜，终于集齐了不成套的碗盘，可送上来时，筷子却是免洗筷。将免洗筷拿到厨房，我问：“老板，有没有不是免洗筷的一般筷子？”老爷爷一听懵了，还好这时儿子出现，不好意思地解释说：“真对不起，我们实在没有其他筷子，只有免洗筷。”猜猜机智如我怎么应对？我问：“那有叉子吗？叉子也行！”老板笑逐颜开，马上从柜子找出两根叉子。

自从想出叉子这招，我们在懒得“搏斗”时就会假装自己是个不会用筷子的外国人，直接要求叉子。叉子这招99%时候管用，但还有1%的情况，是在一些非常偏远的地方，当地人没有用叉子的习惯，厨房也找不到一根叉子。

那次在藏区一家不知名的小店，我从消毒筷子、免洗筷子、叉子，一路讨价还价失败，到最后只能用汤匙吃饭。不知是不是我用汤匙捞菜的可怜样触动了店家，吃到一半老板就从厨房拿了双筷子来，一脸不好意思地说：“这是我们厨房自己用的，已经洗干净了，拿去用吧！”

大部份中国人心地都很好，一路上无数人用他们的善心来成全我们零垃圾的愿望，所以整段旅程，我们只动用了自己的筷子两次。我相信，有好人的地方，零垃圾生活就会变得简单许多，我们需要的，仅仅是抱着不为难店家的心态，用善意的沟通来坚持自己不制造垃圾的立场！