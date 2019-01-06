伍思薇·骗子利用了我们的爱心 日前我与家人到槟城游玩，在乘搭渡轮时，发现一名老妇一一向在场人士“要钱”，希望大家都能够发挥爱心，资助她一些钱。

日前我与家人到槟城游玩，在乘搭渡轮时，发现一名老妇一一向在场人士“要钱”，希望大家都能够发挥爱心，资助她一些钱。

广告

我在远处发现这一情况，选择躲进车里旁观，毕竟我国每日都可在任何地方发现形形色色的乞讨现象，实在不愿因对方“年长者”的身份而立即相信她。

当然，另一原因是我认为该老妇的面孔十分熟悉，似乎是曾被网友发布到网络上的行乞骗子之一。

就在我静静地观看没多久，随行的姑姑也发现了我的视线，身为当地人的姑姑立即与我透露她所了解的内容。

由于姑姑每日早晚都得乘搭渡轮来回北海及槟岛工作，因此她也发现该老妇长时间待在渡轮上向爱心满溢的游客乞讨的现象。

许多不了解内情的游客，都会被老妇声泪俱下的悲惨身世所感动，进而担心她“饿了整天”而赶紧掏钱给老妇去果腹。

姑姑说：“其实这名老妇经常会登上渡轮后，就闪躲着没有下船，一来省下了来回多趟的船票，二来也可趁机向不同的游客乞讨。”

广告

说到这里，姑姑还有些愤愤不平地表示，该老妇一天所“赚”到的钱，甚至比她辛苦工作一天还要多呢！

毕竟大众充满爱心，给予老妇的钱少则1令吉，多则甚至超于10令吉或以上。

听及此，我也不禁感叹，即使与这些行乞骗子有关的网络帖子被网友们转发无数次，但民众在看见“身世可怜”的行乞者时，仍会将所有提醒都抛至脑后，争相着掏钱给他们。

也因为如此，行乞骗子的踪迹从未消失，情况甚至越趋严重，各种个案与身份背景都有迹可寻，而民众也在大喊“被骗了！”的同时，切身遇到类似的事件，还是选择相信对方并掏钱。