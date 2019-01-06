工业区逢雨必淹·沟积水生蚊虫又飘臭 位于班达马兰WIT对面的工业区，沟渠经常积水之余，还沦为蚊虫滋生的温床，市民健康受威胁。

排水系统的排水口过小，每每下起大雨后，因无法及时排水，而淹至路面。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生5日讯）位于班达马兰WIT对面的工业区，沟渠经常积水之余，还沦为蚊虫滋生的温床，市民健康受威胁。

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据了解，当地排水系统构造问题悬而未决，以致居民一直饱受逢雨必淹的问题，沟渠水难以消退，导致频频积水引来蚊虫。

不仅如此，沟渠内因长期的积水，散发出阵阵难闻的异味，不免让人担心会沦为黑斑蚊滋长的温床。

沟渠水溢出道路

《大都会》社区报记者走访该处视察，发现雨后的沟渠不仅积满水，还有垃圾“漂浮”在水面，卫生环境糟糕，而且，由于雨量过大，沟渠水也溢出道路上。

部份居民也担心，若排水系统没有尽快提升，沟渠积水的问题，就会一直存在甚至困扰他们，且若不趁早解决，恐将衍生其他问题。他们希望当地市议员能即刻解决居民困扰。

普斯巴瓦里：已呈报排水口过小

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针对上述问题，领养巴生港口区的市议员普斯巴瓦里表示，该地区确实面临逢雨必淹的问题，因排水系统的排水口过小，已不符合时代的应用，以致降雨量太大，雨水便难以排出水沟。

她说，她一直在处理此事，也已经向市议会呈报此问题，惟那时适逢雨季无法顺利完成工程，导致进度拖延至今。

民众勿丢垃圾到沟渠

“我不时也会接获当地居民投诉，指淹水对他们造成困扰，而当地居民也明白我们刚上任，因此会给予时间解决沟渠阻塞的问题，不过我也无法承诺会何时修理好。”

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她表示，导致沟渠阻塞也是民众往内丢垃圾所致，因此，她也呼吁民众不要往沟渠内丢垃圾，以免加重沟渠阻塞，无法顺利排水。

雨量过大时，道路上积满水。（图：星洲日报）