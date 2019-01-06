中学生文化营3月举行·2月25截止报名 “第十六届全国中学生中华文化营”将于3月27至30日，在新纪元大学学院进行，主题为“梦回华夏．无悔的邂逅”，欢迎国内外中学生参加。

此届中华文化营将会有汉服体验环节。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也5日讯）“第十六届全国中学生中华文化营”将于3月27至30日，在新纪元大学学院进行，主题为“梦回华夏．无悔的邂逅”，欢迎国内外中学生参加。

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此项活动由雪兰莪州教育局主催，新纪元大学学院主办，雪兰莪加影育华国民型中学华文学会及树德科技大学联办，星洲日报《活力副刊》和《学海》周刊为媒体伙伴。

第十六届全国中学生中华文化营将走出校外，节目内容包括走读茨厂街、探索中华人文碑林，及有来自树德科技大学（人类性学所助理教授）郭洪国雄博士的生命教育讲座等。营中也将会有汉服体验环节。

每人报名费为200令吉，报名截止日期为2月25日。详情可洽杨靖耀（017-6181348）、刘振扬（0111-2827368）、李定权（016-3941213）、办公室（03-87392770，分线6240、6241）或电邮：[email protected]、[email protected]及[email protected]。