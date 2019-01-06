入住疗养院14年‧植物人遭性侵诞婴 美国亚利桑那州疗养院一名女病人成为植物人已长达14年，却在上月突然诞下一名男婴，而且医护人员竟毫不知情。据报道，当地警方已介入调查，并将以性侵案方向调查。调查。

（美国‧亚利桑那6日讯）美国亚利桑那州疗养院一名女病人成为植物人已长达14年，却在上月突然诞下一名男婴，而且医护人员竟毫不知情。据报道，当地警方已介入调查，并将以性侵案方向调查。

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据《CBS》报道，这名女子在14年前因为溺水意外成为植物人，因此入住位于亚利桑那州凤凰城的哈仙达疗养院，24小时专人照料。然而，去年12月29日，女子突然痛到呻吟，医护人员赶到后发现她在分娩而替她接生，这名女子产下一名健康男婴。

据报道，疗养院相关人士说：“没有一个人发现她怀孕，她发出呻吟大家也不知道她发生甚么事。”相关人士更补充，这名女植物人“遇到性侵时根本没有保护自己的能力”，更没有办法“说出自己怀孕”。

循婴儿DNA揪强奸犯

当地警方已展开调查，不排除这名植物人遭到性侵。据警方初步了解，发现案发前男员工可以自由进入所有女病人的病房，存在严重保安漏洞，正循婴儿的DNA追查强奸犯的身份。

疗养院在此事后改变体制，规定男员工须由女员工陪同才能进入病房。

康乃尔大学威尔医学院医疗道德主任芬斯博士指出，植物人患者通常透过灌食维系生命，体重也应受到监控，但医疗机构却没有人注意到她怀孕。她说：“她的体重因怀孕而明显增加，该是要被关注的地方。”

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“我无法想像这位患者受虐的过程，太可怕了！”马尚德博士指出，孕妇在没有任何产前护理的情况下产子非常危险，在分娩时可能历经剧痛，且植物人没办法透过自己出力推动孩子。他说：“这可能是场持续数小时、甚至数天的过程，胎儿很容易死亡……。”