雪水供维修输水管·隆多区12日制水 配合维修严重漏水的生水输送管，吉隆坡市中心及周遭多个地区将于本月12日晚上9时起至13日晚上11时制水，水供用户受促储水备用！

（雪兰莪．八打灵再也5日讯）配合维修严重漏水的生水输送管，吉隆坡市中心及周遭多个地区将于本月12日晚上9时起至13日晚上11时制水，水供用户受促储水备用！

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雪州水供公司（Syabas）今午发表文告指出，该公司是为了修复漏水的生水输送管，被迫暂时停止咖啡山滤水站的操作，好让维修工作顺利进行。

启动中央医院服务中心

文告提醒，位于受影响地区的水供用户须提早储备足够的水源；而该公司也将派出紧急水供援助，以及启动位于吉隆坡中央医院停车场的服务中心，以给予大众协助。

“有关服务中心将于12日晚上8时投入运作。本公司也会采取相应措施，确保尽速完成修复工作，并恢复水供。”

欲知更多详情或跟进制水进展，可浏览雪州水供公司网页（w w w.syabas.com.my），或透过手机应用程式“Air Selangor”查询。大众也可致电该公司热线（15300），或WhatsApp至019-2816793或019-2800919寻求协助。

受制水影响的地点:

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●Bukit Bintang

●Bukit Ceylon

●Bukit Damansara／Damansara Heights

●Bukit Persekutuan

●Bukit Tunku

●Brickfields

●Chow Kit

●Imbi

●Jalan Sungai Besi

●Seluruh Kawasan Bangsar termasuk Taman-taman perumahan

●Kampung Attap

●Kampung Baru

●Kampung Datuk Keramat

●Pekeliling

●Pudu

●Pusat Bandaraya Kuala Lumpur

●Titiwangsa Sentral

●Taman Duta

●Taman SA

●Taman Tasik Perdana

（Taman Botani Perdana）