5律师每月2次义务服务·陈仪乔服务中心设法律谘询 公正党旺沙马朱国会议员服务中心增设免费法律谘询服务，让区内无法负担律师费的居民在面对问题时，也有机会获得专业的法律意见。

陈仪乔（右三）与5名律师为增设的免费法律谘询服务进行推介，并希望未来有更多专业律师加入行列。左起为比塔纳斯瓦兰、邱君亿及温庆曜；右一起为詹士乔治亚及陈育远。（图：星洲日报）

（吉隆坡5日讯）公正党旺沙马朱国会议员服务中心增设免费法律谘询服务，让区内无法负担律师费的居民在面对问题时，也有机会获得专业的法律意见。

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5律师擅长不同领域

这项法律谘询服务今年开始，由5名分别擅长不同领域的专业律师义务协助，每天有2人轮流在每逢第一及第三个星期六早上11时至下午5时提供服务。

5名参与的律师分别是温庆曜（土地与商业）、邱君亿（民事及商业）、陈育远（企业）、詹士乔治亚（投资）及比塔纳斯瓦兰（刑事）。

陈仪乔：各阶层人民享法律权益

旺沙马朱国会议员拿汀巴杜卡陈仪乔5日召开新闻发布会指出，该中心一直以来都接获不少人民的求助，当中不乏涉及法律的案件，因此决定增设这项法律资讯服务。

“法律谘询是相当基本的（需求），甚至我们（服务中心）也需要法律上的建议以解决问题。”

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她说，一般民众尤其是来自低收入及贫穷家庭者，在面对问题时都会因为担心无法负担高额的律师费，而不敢寻找律师谘询专业的法律意见。

她也希望藉此向民众传达讯息，任何人都可以享有基本权利，不应该因为处于低下阶层而无法享有法律上的权益。

陈仪乔的服务中心投入运作以来接获不少投诉，并全赖一支强大的团队协助处理，如今更增设免费法律谘询服务。（图：星洲日报）

聘律师将依经济能力收费

此外，陈仪乔说，义务为该中心提供法律谘询的都是一群年轻且有热忱的律师，他们除了提供免费谘询服务外，也将协助任何有需要聘请律师解决问题的民众，即依据他们的经济能力而决定所收取的律师费。

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她强调，该中心将会严厉把关，确保有关援助是真正造福有需要的人，以免造成有能力者滥用的情况出现。

强大团队助处理民生投诉

陈仪乔指出，其服务中心及所开设的5个脸书专页接获不少投诉，其中基本设施问题包括沟渠阻塞、道路损坏及街灯故障等最常见。

她说，联邦直辖区与其他州属不一样，没有县市议员协助处理民生问题，而必须由国会议员“一手包办”。

她也说，她拥有强大的团队协助她处理问题，其中不少都是义务给予协助，包括与政府部门沟通的万马哈迪、分别负责华裔及印裔事务的黎正兴及斯里塔兰等人。

她透露，由联邦直辖区部所委任的居民代表委员会（MPP）也于日前正式接获委任状，日后将会通过与市政局的合作，协助处理区内的民生问题。

致力解决公园夜市甘榜问题

陈仪乔表示，她计划在2019年为选区解决3项问题，分别是文良港翠湖园休闲公园、深夜市集及协助传统甘榜提升基设，并希望藉此让人民的生活获得改善。

她说，她在上任后即协助提升翠湖园休闲公园，希望能提供区内居民一个休闲活动的好去处，惟该公园至今依然面对无法设立大门及出入口的问题，以致公园迟迟无法正式开放。

她说，原本计划用于设立公园大门及出入口的地段被非法组织霸占，虽然市政局曾多次发出通知，指示有关组织搬迁，但都遭到对方以各种理由包括种族问题而拒绝。

“我们已申请庭令，以强硬手法解决此事。我们也希望能在一两个月时间内解决问题。”

建特色市集安顿

翠湖园深夜市集摊位

另外，陈仪乔说，市政局目前已开始建设特色市集（Bazaaria），以用作安顿位于翠湖园的深夜市集；惟有关工程需2年时间才能完成，因此当局正寻找适合的地点，让该市集能暂时搬迁。

她也希望这项纠缠已久的问题能一劳永逸地解决。

“深夜市集大部份的摊位都是非法的，背后是由非法集团所操纵，向小贩收取每个月500至1000令吉的租金。”

她说，该市集已到了失控的情况，目前共有六七百个摊位，每天从下午4时许就开始摆摊，对当地道路造成阻塞，也严重干扰附近的居民。

陈仪乔也说，旺沙马朱区内有8个传统甘榜，而这些甘榜都面对设施不完善的问题，因此她将协助提升当地设施。

她说，她了解当地的居民都不希望甘榜传统的面貌在发展洪流下被牺牲及破坏，因此当局也与他们先进行讨论，以适宜的方式进行提升。