寓教于乐——用互动科技培养孩子的环保意识 现在的小孩自小接触各种科技产品，他们对世界和身边事物的认知，很多时候都是透过科技产品来建构。

小学生透过触控式荧幕玩游戏，游戏会带出跟环保有关的讯息。

现在的小孩自小接触各种科技产品，他们对世界和身边事物的认知，很多时候都是透过科技产品来建构。八打灵再也有一间儿童育乐中心，便以小朋友熟悉的多媒体互动方式，让他们了解为甚么我们需要保护环境。

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如果要让小朋友明白环保的重要性，跟他们说大道理他们可能会吃不消，但是若让他们从游戏和影片中去感受，效果也许会更佳。Green Guardian（绿色守护者）是一个融合多媒体和互动科技的儿童育乐中心，用小朋友熟悉的方式激发他们的环保意识。

Green Guardian活动有大人带领，与小朋友轻松互动。

学生或坐或躺观赏360°环景影片。

这个中心位于雪州The Curve商场，目标年龄群是7至12岁的小朋友。这里有几种不同的体验活动，例如在“360室”，学生可以透过360°环景方式观赏教育影片，仿佛置身于影片的虚拟场景中。另外在“IDEC室”，这里的墙壁本身就是一个超大型的触控式荧幕，小朋友可以在荧幕上玩游戏和画画，从中得到更多参与感。

Green Guardian是绿色基金会和私人机构的合作项目，去年开始营运，第一批前来这里体验的是一群来自武吉兰樟原住民区的小朋友。

绿色基金会首席执行员阿敏阿都拉表示，基金会以往很多时候是以办展览的方式向民众进行环境教育，效果不错，但这种方式通常需要动员比较多人力去筹备。“我们并不否定这种方式，但我们需要明白时代不断改变，包括小孩的学习方式也有所改变。”

阿敏阿都拉表示，Green Guardian使用科技打造一个充满互动的学习环境，希望从小培养学生的环保意识。

有鉴于现代小孩从小接触平板电脑、手机等科技产品，Green Guardian因此迎合他们的需求，借由科技来达到寓教于乐的目的。

他说，Green Guardian跟一般儿童育乐中心有点不同，这里要向小朋友带出的讯息主要都是跟保护环境及自然生态有关。譬如，这里有一个拯救海洋的游戏，小朋友需透过触控式荧幕在限时内完成任务。游戏规则的设定是想让他们明白，海洋如果受污染会对海洋生态造成甚么样的影响，以此带出保护海洋的讯息。

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为让更多小朋友有机会体验这里的活动，他促请私人机构透过赞助方式邀请学校团体前来。另一方面，为了让巴生河流域以外地区的小朋友也能有类似体验，Green Guardian设有移动教室，会到其他地区让小朋友有机会参与活动。