甲洞蓝图园商区·拉警戒线防垃圾虫 固体废料及公共卫生管理机构（PPSPPA）早前已派员清理甲洞蓝图园商业区（Taman Usahawan）堆积处处的垃圾，同时拉起警戒线，阻止垃圾虫乱丢垃圾！

甲洞蓝图园商业区多条后巷和小巷也难逃垃圾虫的“魔爪”，一堆堆的垃圾严重破坏当地卫生和形象。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也5日讯）固体废料及公共卫生管理机构（PPSPPA）早前已派员清理甲洞蓝图园商业区（Taman Usahawan）堆积处处的垃圾，同时拉起警戒线，阻止垃圾虫乱丢垃圾！

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据了解，该商业区多年来面对非法垃圾堆问题，严重破坏环境卫生和有碍观瞻。尽管相关单位在接获投报后，都会派员前往清理，惟“你清，我弃”，问题周而复始，不断发生。

撤走滚动式垃圾桶又见垃圾堆

甲洞社区服务中心主任余保凭早前向吉隆坡市政局和固体废料及公共卫生管理机构反映当地垃圾问题时提及，当局多年前曾接纳建议，在该区各个后巷试验性放置滚动式垃圾桶（Tong Roro），且取得不俗效果。

他说，在那段期间，该区确实不再出现垃圾堆问题；但后来，时任吉隆坡市长拿督鲁斯林却基于该区为多元地契（berjenis strata）而撤走滚动式垃圾桶，造成垃圾问题再次发生，且持续至今。

“尽管多年来曾与市政局多个部门，包括法务组开会商讨解决方案，惟始终不见成效。”

他感叹，上述问题经历多届市长仍一而再，再而三发生，无法一劳永逸解决，并希望现任市长拿督诺希山关注。

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“为了确保吉隆坡在2020年成为世界级城市，希望市长能亲自前来巡视，避免有关垃圾问题破坏吉隆坡的形象。”

甲洞蓝图园商业区主要路段旁堆满厨余和固体废料等垃圾。（图：星洲日报）

余保凭：应持续监督发罚单

无论如何，随着余保凭作出长文投诉，固体废料及公共卫生管理机构较后已派员清理该商业区主要路段旁的垃圾堆，同时也拉起警戒线，禁止任何人继续乱丢垃圾。

余保凭感谢该机构采取的行动，以及希望拉起警戒线的举措能奏效之余，不忘促请当局持续监督和发出罚单，对付违例者。

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