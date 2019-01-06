查尔斯：越来越多友族入读·华小或成主流学校 巴生国会议员查尔斯表示，华小的良好教育体系吸引友族家长将孩子送入就读，因此华小在未来五六年或成为国内主流学校。

巴生十八乡团联谊会代表赠送纪念品给查尔斯（中）。左起为陈治年及陈凯希；右起为陈添财及林宽城。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生5日讯）巴生国会议员查尔斯表示，华小的良好教育体系吸引友族家长将孩子送入就读，因此华小在未来五六年或成为国内主流学校。

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他说，愈来愈多印裔与巫裔把孩子送进华小是无法否认的事实，且这个趋势足以证明他们接受与喜欢华小的教育体系。

“华小未来或会成为主流学校，而我与首相敦马哈迪及同僚讨论教育课题时，也向他们说明维护及支持华小的必要性，同时建议政府可以拨出更多的款项给华小。”

查尔斯昨晚在“希望基金，爱国行动”感恩晚宴上，这么指出。晚宴主要是查尔斯为感激巴生十八乡团联谊会的全体成员日前所举办“希望基金，爱国行动”晚宴而设。

给政府时间沟通了解统考

查尔斯说，其实承认统考文凭不是大问题，却有人蓄意释放错误讯息，指独中采用国外编写的课程，会受到海外势力的影响，以误导马来社会与一些巫裔部长。

“因此，我们希望大家给予政府时间，尤其给予行动党时间，向盟党及更多非政府组织沟通交流，让他们更了解统考的教学制度。”

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他也强调，作为多元文化和种族的国家，应积极争取维护母语教育及推行多源流教育政策，以便让大家都有机会学习本身的母语。

出席者包括海鸥集团董事主席陈凯希、海鸥企业总经理陈祈福、巴生福建会馆会长拿督郑今智、署理会长苏学民、巴生惠州会馆会长陈添财、巴生客家公会会张胜祥、雪隆同安会馆会长郭可培、巴生滨海兴安会馆会长拿督朱致嵹、巴生滨海潮州会馆副会长周源河、巴生中华总商会秘书长戴良麟、巴生大埔同乡会会长陈锦华、巴生滨海安溪会馆会长刘文财、巴生广肇会馆会长拿督曹健培、雪兰莪及联邦直辖区德化会馆署理会长李良钦、巴生海南会馆会长莫春泽、雪兰莪永春会馆会长李玉书、巴生惠安泉港交际拿督林玉发、雪兰莪诏安东山会馆署理会长李振玉、雪兰莪厦门会会庄祥发及巴生市议员伍醒罱等。

政府需民众扮演监督角色

查尔斯表示，尽管希盟已经成功执政，惟还是需要民众继续扮演监督的角色。

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他说，当政府良好施政，人民应给予鼓励和支持；反之，则给予鞭策和纠正错误。

“我们也坦承在落实各族平等政策上遭遇失败，也遇敌对阵营玩弄种族课题，无法成功签署《消除一切形式种族歧视国际公约》。”

他说，基于宣导工作不足，让国内普遍缺乏醒觉及对该公约产生误解，导致政府撤回签署该公约的决定，最终被巫统和伊斯兰党误导人民，指马来人将被剥削权益。

查尔斯特设感恩宴，感激巴生十八乡团联谊会日前举办“希望基金，爱国行动”晚宴。前排左起为苏学民、郑今智、林宽城、陈治年、查尔斯、陈凯希、陈添财、张胜祥、郭可培、朱致嵹、周源河、戴良麟及陈锦华；后排左起为伍醒罱、刘文财、陈祈福、曹健培、李良钦、莫春泽、李玉书、林玉发、李振玉及庄祥发。（图：星洲日报）

陈治年：希盟应专注兑现宣言

巴生十八乡团联谊会主席兼巴生广东会馆会长拿督陈治年强调，希盟应停止重提“旧事”如国债，并应开始专注于兑现竞选宣言，尤其是承认统考。

他说，政府在推行任何新的政策时，都必须从多方面的角度考虑，以不分种族和宗教信仰，公平地对待每个人。

“较早前，首邦市马哈马廉曼兴都庙发生骚乱事件，原本属于涉及两方的庙地搬迁事宜，却引发骚乱，甚至导致一名执勤的消拯员死亡，由此也可见我国种族关系仍有待加强。”

他说，星星之火足以燎原，不希望再看到任何人试图借题发挥，尤其带有种族主义色彩，以致引起种族之间的不满。

林宽城：社团应配合促进经济

巴生中华总商会会长丹斯里林宽城表示，无论是商会、乡团或非政府组织，都应该扮演好各自的角色，与政府积极配合促进国家经济。

他说，只要国家的经济好，人民丰衣足食，各种问题自然会迎刃而解；而种族课题也不会被挑起。

“由于过去贪污腐败问题严重，因此巴生中总全力支持新政府打击贪污腐败，同时也希望新政府勿忘推动良好政策，以促进国家经济的发展。”