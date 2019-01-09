机兴海星基金会“幸福计划”‧5年推展98社会公益项目 机兴（Khind）集团总执行长兼机兴海星基金会主席郑秉吉在5周年志庆中表示，该集团从传统管理已走向专业管理，以“传递幸福”为主要目标。

机兴海星基金会“幸福计划成果展暨5周年志庆”于去年12月中在UCSI大学圆满举行。该幸福计划去年一共赞助了28项社会公益项目，其中19个社会公益项目在西马举行，另外9个项目在东马举行。成果展的活动项目包括座谈会、19项大学生公益项目展览、3个最佳项目呈献、最佳项目奖项。

广告

机兴（Khind）集团总执行长兼机兴海星基金会主席郑秉吉在5周年志庆中表示，该集团从传统管理已走向专业管理，以“传递幸福”为主要目标。

郑秉吉把“幸福计划”规划为该基金会的重点社会公益项目，并拨出100万令吉，以资助和鼓励大学生参与关怀社会及志愿工作。

回想起在成立机兴海星基金会之初，郑秉吉为社会公益项目圈定了6大范围，即扶贫济困、文化艺术、环境保护、教育培训、种族和谐及动物保护。

他对“幸福计划”充满热忱，亲自到全国各地的四十多所大专院校宣传“幸福计划”。在他参访的大学中，他发现愿意关注社会，自动自发为社会服务的大学生极为少数，大约仅有5%。

“可见这些参加者愿意花时间与精力去筹划社会公益活动，在忙于繁重作业与考试之余，又要兼顾社会关怀活动，这是很了不起的事。”

“幸福计划”于今年迈入第五个年头，他由衷的感受到，施比受更有福，而这项计划的另一个重要意义是，它把善的种籽栽入年轻学子的心里，期望这些国家的未来主人翁有朝一日能继续为社会创造和谐与幸福价值。

广告

大学生展现创意 关注社会议题

去年，3个入选最佳社会公益项目有巴西古当玛拉工艺大学（UiTM Pasir Gudang）大学生Siti Nur Faezah推展的“学习华语很有趣！”项目，目的是到华小教马来学生补习华语科目。此项目也被选为“2018年度最佳社会公益项目”。

另外，UCSI大学生傅惠颖推展的“Mindflu计划”和巴西古当玛拉工艺大学生Muhammad Irfaan Fikri推展的“红树林计划2.0”也入围3项最佳项目。

令郑秉吉感到欣慰的是，参与的大学生发挥了创意，提呈的题材多元化，同时也关注许多的社会议题，例如：新山青少年危险骑脚踏车、儿童性侵犯、汉服运动等，有别于一些传统的社会企业责任项目，如探访孤儿院和老人院。

广告

令他印象深刻的是，有些参与的活动项目兼具创意、可持续性及功效，为很多家庭带来正面效应，例如在停泊岛指导渔民种植蘑菇，因而在季候风来临时，渔民能有副业维持生计，免除断炊之忧；秋杰路“街头教室”教导街童读书，令生长在弱势家庭的孩童仍有受教机会，这项计划目前仍在持续中。

郑秉吉对“幸福计划”的成果感到满意，在短短的5年间，大学生们已执行了98个性质不一的公益活动项目，也涵盖了该基金会所设定了6大范围，同时使数千个弱势家庭受惠。“幸福计划”在2017年获得11家企业公司的认可并加入此行列，成为“幸福计划”的合作伙伴。

代表教育部副部长张念群出席的高教副总监默哈末诺阿兹曼博士在献词提到，政府也希望年轻人能走入社群，以积极的态度，自愿性的参与社会公益活动，以志愿工作者的身份为社区，以及不分肤色的为需要帮助的人们伸出援手。这除了可以加强个人的人际关系、执行力、思考力之外，也能为种族和社区带来和谐与和平。

关于“幸福计划”

这是由非营利组织——机兴海星基金会于2014年主催的核心社会公益项目，以协助社会上有需要帮助的弱势群体，缔造幸福价值。

该基金会拨款100万令吉作为“幸福计划”的赞助金，资助国内大专院校的大学生策划和执行具创意的社会公益活动项目，以协助弱势群体。这些活动项目的范围必须关注6大范围，即扶贫济困、文化艺术、环境保护、教育培训、种族和谐和动物保护。

“幸福计划”成果：（从2014年至2018年）

参与的大专院校：超过40所已执行公益项目：98项基金会总共拨款：55万8892令吉

“幸福计划”杰出项目：

＊2014年，登嘉楼玛拉工艺大学（UiTM）大学生Sharill Riza在停泊岛（Pulau Perhentian）推展“种植灰平菇”项目，教导当地的渔民种植蘑菇，因此在季候风来临之际，渔民即使无法出海捕鱼，也能靠销售蘑菇维持生计，免除断炊之忧。

这项计划除了指导渔民种植灰平菇外，也协助提升种植的设备，打通营销管道，摘收后出售，帮补收入。此计划目前仍在持续中。

＊2016年，秋杰路街头教室是一个长期在秋杰路街头教导街童读书识字的项目，让每个孩子都有受教的机会。这就是能带来长期影响和效应的项目，目前仍在持续中。

＊2017年，关注青少年危险骑脚踏车的“安全驾驶”计划。起因于当年发生青少年深夜骑脚踏车酿车祸，造成8死8伤惨案，于是巴西古当玛拉工艺大学（UiTM）大学生推行“安全骑车”醒觉运动，提升学生的交通安全意识。

＊SoyAi Malaysia是由马来西亚诺丁汉大学学生主导的社会企业项目，大学生们指导弱势群体、难民和单亲家庭生产豆浆及经营销售，以协助他们增加额外收入，及设立一所学习中心，为难民儿童提供教育。