亚洲杯‧前亚洲先生点射救主‧阿联酋巴林握手言和 阿联酋此役占据过半控球率，但双方皆有许多射门机会，阿联酋全场14射门3射正，巴林则13射门5射正，不过却迟迟无法打破僵局。

因状态不佳而差点错过自家主场举办的亚洲杯的阿联酋射脚卡利（中）在揭幕战中踢进关键点球，助阿联酋最终逼平巴林。（图：法新社）

（阿布扎比6日讯）2019年亚洲杯周六点燃战火，东道主阿联酋在A组揭幕战凭借前亚洲先生卡利终场前点射破门，最终以1比1逼平巴林。

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阿联酋此役占据过半控球率，但双方皆有许多射门机会，阿联酋全场14射门3射正，巴林则13射门5射正，不过却迟迟无法打破僵局。

比赛来到下半场第78分钟，巴林中场伊萨右路底线传入禁区，阿联酋门将埃萨出击解围失败，罗迈希后点第一脚射门被挡，他随后补射破门，踢进赛会首球，并助巴林取得领先。

阿联酋随后于第87分钟喜得点球良机，巴林中场莫哈末马洪在角球混战中不幸在禁区内手球送点，替补登场的卡利操刀破门，助东道主免于陷入落败窘境。

卡利证明其价值

卡利曾于2015年荣获亚洲足球先生殊荣，同年助阿联酋在亚洲杯闯入4强，最终季军告终，自己也以4球并列银靴奖。同时身为阿联酋现役射脚王的卡利，却因近几年在球会方面漂泊不定，导致状态不稳定，这赛季至今上阵8场仅进1球，差点便无缘在自家主场举办的亚洲杯。此番卡利成功顶住压力助阿联酋扳平比分，证明了其价值。

曾于2011年率领日本夺下亚洲杯的现任阿联酋主帅扎卡罗尼赛后表示，“我们将纠正所有失误并从中学习，希望下一场表现会更好。”