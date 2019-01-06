粗心爸妈忘带儿子回家‧小童爬窗失足坠楼死 父母带5岁儿上班，不忍叫醒睡熟的他，结果下班后竟忘了带他回家，儿子疑害怕要找父母，却不慎爬窗从8楼坠死酿惨祸！

（新加坡6日讯）父母带5岁儿上班，不忍叫醒睡熟的他，结果下班后竟忘了带他回家，儿子疑害怕要找父母，却不慎爬窗从8楼坠死酿惨祸！

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《新明日报》报道，这起悲剧发生在昨晚9时左右，地点是兀兰弄（Woodlands Close）11号的一座商业大楼。死者司家赫，是家中老么，上有3名兄姐。

男童母亲胡女士（44岁）今早在殓尸房受访时难过地表示，夫妇俩在事发处的8楼开设了一家教育中心，只要是周末没上课，都会把孩子带在身边一起上班，昨天则是带了老三和老么到办公室。

“事发前，最小的儿子在办公室内的床垫上熟睡，我不忍心叫醒他，之后一直忙于工作，把孩子给忘了，下班后和丈夫照常关灯锁门，然后就开车回家。”

岂料，他们抵达住家的停车场后，才发现车上仅有老三，老么却不在，才惊觉将儿子遗留在办公室内。

“住家离公司仅5分钟路程，没想到我们急匆匆赶回办公室后，却看到孩子已躺在大厦楼下。”

她回想到当时的情况时，不禁又悲从中来，崩溃哭诉，儿子应该是醒来后，发现办公室内一片漆黑，吓坏了想找父母，才会不慎坠下楼。