王阳明宠妻无极限！结婚周年送880万限量跑车 台湾男神王阳明与蔡诗芸堪称是演艺圈最闪夫妻档，转眼间两人已经结婚3年，为了庆祝周年纪念日，王阳明豪气送上宾士全球限量的C63Black Series“AMG黑系列”跑车给爱妻，每辆售价880万元起跳。

（图：IG）

（台湾．台北6日讯）台湾男神王阳明与蔡诗芸堪称是演艺圈最闪夫妻档，转眼间两人已经结婚3年，为了庆祝周年纪念日，王阳明豪气送上宾士全球限量的C63Black Series“AMG黑系列”跑车给爱妻，每辆售价880万元起跳。

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据台湾《苹果日报》报道，王阳明受访时透露，这是自己的一份心意，更珍贵的是妻子这些年来一直陪伴身边的时光，因此礼物价钱并非重点。据了解，宠妻无极限的他，去年就在马尔地夫海底餐厅包场为她庆生。

至于收到礼物的蔡诗芸则开心表示，跑车的流线外型让她很有安全感，但若每天开，有时候上下车腰都会很酸。

结婚3年一直未传出喜讯，蔡诗芸曾坦言她的身体出了些状况，正在努力调身体，对于怀孕他们顺其自然，也希望外界不要给他们压力。

（图：脸书）