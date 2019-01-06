2019年重大目标‧桃田：绝不让出世界第一 “去年上半年，自己的势头很猛，所以打出了超出自己意料的好成绩，这一年来，可以拿到这么多个冠军是没有预想到的。”

面对今年4月杪开始奥运积分赛，日本男单世界第一桃田给自己定下的主题是“全力”。而他最终的目标是参加奥运会并在自家门口夺得金牌。

（日本‧东京6日讯）2020年东京奥运会对主场作战的日本羽球员尤其重要，目标首次参加奥运并夺金的男单新天王桃田贤斗日前畅谈了对新赛季的抱负，他豪言绝对不会让出世界第一，并会再加强攻击力来备战奥运会。

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24岁的桃田贤斗在2018年数次改写了日本羽球的历史：8月首次在世羽赛夺冠，9月首次登上世界排名第一的宝座，这都是日本男单选手第一次做到的壮举。他对此坦言：“去年上半年，自己的势头很猛，所以打出了超出自己意料的好成绩，这一年来，可以拿到这么多个冠军是没有预想到的。”

经历人生低谷的桃田贤斗约用了一年零两个月时间，就从复出最初的世界排名第282位上升至第一，也成为东京奥运金牌的最有力争夺者，他表示绝对不会轻易让出世界第一的位置。

豁尽全力争奥运资格

“说实在的，刚刚登顶那会儿，心态就变得有些保守了，觉得要守住这个位置，导致比赛打得缩手缩脚，影响了发挥。现在的心态调整了过来，觉得要守住这个位置，就必须更加提升技战术和心理等综合能力，还是必须带着进攻的心态去挑战。”

面对4月杪开始长达一年关系到奥运资格的国际比赛，桃田贤斗称自己定下的主题是“全力”：“因为关系到奥运资格，所以大家的心态都是挺紧张的。我计划要全力地解决一个一个的难题，煎熬的时候就咬紧牙关坚持过去，不逃避，如果能够持之以恒，相信奥运会也就不远了。”

桃田贤斗曾在8月的亚运会等比赛对阵印尼“拚命三郎”安东尼遭遇两连败，外界一度认为后者为桃田的克星，但桃田随后在9月的丹麦公开赛赢了对手，没有让自己继续被安东尼牵制住，他说：“虽然有过和同一个对手比赛两连败的情况，但自己没有因此而胆怯，去年下半年，感觉自己在精神意志也有了很大的成长。”

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即兴网前搓球一样好

在因为赌博丑闻被禁赛的期间，桃田刻意强化了自己的体能，这令他复出比赛后立竿见影，有足够的体力和对手对拉。

另外，复出最初，桃田的打法比较实在，不过随着状态越来越稳定，他也渐渐秀出网前小球独特的搓球等技术，对此，他笑言这完全是凭感觉的即兴式打法：“没有在平常的训练中练习这技术，也不会去看相关的比赛数据去研究，就是单纯凭直觉去打。”