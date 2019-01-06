西甲‧打落蝙蝠升上第4‧阿拉维斯黑马本色 超级“黑马”阿拉维斯延续了本赛季的火热状态，主场以2比1取胜“蝙蝠军团”华伦西亚，暂时挤下皇家马德里升上第4名。

（西班牙‧巴塞罗纳6日讯）周六上演西甲第18轮较量，超级“黑马”阿拉维斯延续了本赛季的火热状态，主场以2比1取胜“蝙蝠军团”华伦西亚，暂时挤下皇家马德里升上第4名；输球后的华伦西亚跌至第11，与欧战渐行渐远。

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赛季以来，阿拉维斯保持着9个联赛主场不败（5胜4和）的战绩，目前积得31分已经创下了队史半程最佳成绩，也难怪主帅费南德斯赛后如此高兴。

半程积分已刷新队史纪录

他说：“你必须欣赏这支球队所做的事情，赛季上半程取得的成就值得被人纪念，我很自豪能成为球队的教练。”费南德斯上赛季接管球队，带领这支黑马突飞猛进，目前多赛一场下只以6分落后领头羊巴塞罗纳。

此役，华伦西亚率先在第14分钟通过中场大将帕雷霍的自由球破门，取得1比0领先。然而，坐拥主场优势的阿拉维斯，7分钟后通过博尔哈．冈萨雷斯扫射破门扳平比分。半场补时前，主队又在混战中靠皮纳进球，成功反超并最终拿下3分。

当天，拉约华连卡诺靠梅德兰开场60秒闪电破门，客场以1比0小胜法拉多利，取得2连胜，得16分依旧排在第19。

“副班长”韦斯卡居主以2比1逆转打败老六皇家贝迪斯，取得近17轮首胜，不过仍以11分垫底，离保级区还有5分，需继续努力。