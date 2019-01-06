科瓦奇：给多特施加更大压力‧拜仁下半季奋追榜首 拜仁慕尼黑主帅科瓦奇周六在卡塔尔多哈举行冬训开始后的首次新闻发布会，吹响了接下来在德甲联赛追赶“领头羊”多特蒙德的号角。

共有29名拜仁慕尼黑球员参加此次从1月4日至10日在多哈进行的冬训。（图：法新社）

（德国‧柏林6日新华电）拜仁慕尼黑主帅科瓦奇周六在卡塔尔多哈举行冬训开始后的首次新闻发布会，吹响了接下来在德甲联赛追赶“领头羊”多特蒙德的号角。

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科瓦奇认为，在上半赛季结束前将落后差距从9分缩小到6分是非常重要的，现在的首要任务是继续追赶多特蒙德：“我们不需要叫嚷喧哗，而是要做好自己的家庭作业。凭借实实在在的表现和成绩，我们不仅能够、也很期待给多特蒙德施加更大的压力。”

对于即将到来同利物浦之间的欧冠杯16强赛，科瓦奇现在还不愿多想：“我们不能在走第一步之前就走第二步。我们现在有足够多的事情去做，那就是德甲联赛。”

拜仁29将赴多哈冬训

共有29名球员参加此次从1月4日至10日在多哈进行的冬训。除了完整的上半赛季一线队阵容外，冬季新援阿方索‧戴维斯和青训梯队球员沙巴尼、郑优营以及齐尔克塞也一同前往。

此前受伤的“J罗”詹姆斯罗德里格斯和格纳布里已痊愈并恢复正常训练，只有罗宾和托利索两人进行单独训练。其中，罗宾情况较轻，只要大腿肌肉伤势百分之百痊愈就会加入全队训练之中；而十字韧带断裂的托利索则还需要较长康复时间，预计最快会在3月中旬复出。

拜仁将于1月18日客场挑战霍芬海姆，开始下半赛季的首场德甲比赛。

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谈到球队主力阵容，科瓦奇表示：“在过去几周表现非常出色的球队阵容将会有一定的优势，但优势并非意味不会改变。如果我感觉到某个球员自认为他的出场位置很稳固，那也有可能他就要当替补了。”