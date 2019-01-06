NBA‧柯里狂砍42分致胜‧勇士国王41记三分创纪录 柯里独中10颗3分球狂砍42分，助客队勇士最终以127比123险胜国王。

勇士与国王在周六比赛中共投进41颗三分球，创下赛史单场三分进球总数新纪录，当中柯里（白衣）独中10颗3分球狂砍42分助勇士险胜。（图：美联社）

（密尔瓦基6日讯）NBA周六进行8场赛事，当中卫冕冠军勇士与国王的比赛中“降下”猛烈的三分雨，双方共投进41颗三分球，创下赛史两队单场三分进球总数新纪录。柯里独中10颗3分球狂砍42分，助客队勇士最终以127比123险胜国王。

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此役双方在比赛上半场便火力全开，勇士与国王分别于首节和次节单节得分达43分和40分，领先1分进入下半场的勇士在第3节被反超，反而落后国王7分，但卫冕冠军在末节一开始便打出15比2攻势要回领先，最后成功收下胜果。

除了柯里，勇士大将杜兰特（29分）和汤普森（20分）皆拿下20分以上，而国王则属全场射入8颗三分球的希尔德最优，另外贾斯汀杰翰逊砍获生涯最佳的28分。

哈尔登连12场超30分火箭仍败

另外，哈尔登在火箭客场对拓荒者比赛中砍下38分，连续12场得分30分以上，追平杜兰特并列现役第1，无奈火箭最终仍以101比110败北，6连胜嘎然而止。

而暴龙客场以123比116终结东部榜首公鹿5连胜，后者现以微差胜率保住榜首宝座。“字母哥”安特托孔波空砍43分18篮板4助攻领衔6人上双，暴龙则仅先发五“龙”得分上双，但莱昂纳德与西卡姆各得30分，另有2人得20分以上。

西部榜首金块则在主场以123比110“驱赶”来犯的黄蜂，中锋约季奇贡献39分12篮板6助攻全能数据助队将胜场差维持在1场半。