亚洲杯‧首仗对手实力有差‧韩国伊朗开门红不难 由于韩国和伊朗成功晋级去年的俄罗斯世界杯正赛，因此被视为夺冠大热门，而夺取小组盟主，对两队来说只是初步目标。

（阿布扎比6日讯）亚洲两大劲旅“太极虎”韩国与伊朗将在本届亚洲杯足球赛的小组赛首仗对垒实力不如自己的菲律宾与也门，打响首炮应不成问题。

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2019年亚洲杯的C组及D组首轮将在周一上演，C组有韩国对垒菲律宾及在中国对垒吉尔吉斯；D组则有伊朗对垒也门。

由于韩国和伊朗成功晋级去年的俄罗斯世界杯正赛，因此被视为夺冠大热门，而夺取小组盟主，对两队来说只是初步目标。

孙兴慜缺席小组赛

在去年世界杯小组赛末轮击败德国的韩国目前由前葡萄牙国家队主帅本托执教，因此迎来了全新的开始，风格更偏向进攻、踢得漂亮。在世界杯后，韩国进行了6场热身赛，以3胜3平保持不败，状态还算不俗。

当然，说到韩国，大家最关心的还是在托登罕热刺大放异彩的亚洲一哥孙兴慜，而想要目睹他在亚洲杯的风采，很大可能得等到淘汰赛。韩国足总此前已确定孙兴慜将缺席首两轮小组赛，末轮对垒中国会否上阵也还是未知数，而他将在1月13日热刺战罢曼联的英超联赛后才与国家队会合。

不管怎样，身为亚洲排名第4的球队（世界排名第53），韩国要战胜世界排名第116的菲律宾没有太大的悬念。

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亚洲老大比也门高106级

贵为“亚洲老大”的伊朗在去年世界杯曾逼平葡萄牙，表现让人感到惊艳，目前世界排名高居第29，比亚洲第2的澳洲还高出12个位置。

也门是本届亚洲杯扩军的受益者之一，他们因此历史首次晋级决赛圈，但世界排名第135的该队实力明显不如伊朗，因此很大可能遭遇开门黑。

中国对垒吉尔吉斯则是出线的关键战，这是因C组盟主很大可能是韩国，另三队只得力争副盟的出线资格，因此中国对垒吉尔吉斯皆会三军用命。