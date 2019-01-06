英国青少年壁球公开赛‧半决赛7战5胜‧大马向5冠迈进 13岁以下级别男单半决赛联合5/8种子哈里特以11比3、11比5、11比7击退印度联合3/4种子兼亚青赛冠军尤夫拉茨，赛会至今仅丢1局，决赛将对垒英格兰3号种子艾斯萨。

艾拉在英国青少年壁球公开赛15岁以下级别女单赛以直落3局打败东道主英格兰选手多丽马烈，携手大马5将勇闯决赛，距离卫冕冠军仅1步之遥。（赛会官方推特照片）

（英国‧伯明翰6日讯）2019年英国青少年壁球公开赛周六上演半决赛，7名出战的大马选手中，共5人勇闯决赛竞逐5项各分龄级别赛事冠军殊荣，仅次于共7人晋级6项决赛，并包办2项冠亚军的“壁球王国”埃及，东道主英格兰则入围3人3项。

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周六前3场登场的大马选手哈里特．丹尼尔、艾拉与薇妮皆轻松地以直落3局收拾对手，当中13岁以下级别男单半决赛联合5/8种子哈里特以11比3、11比5、11比7击退印度联合3/4种子兼亚青赛冠军尤夫拉茨，赛会至今仅丢1局，决赛将对垒英格兰3号种子艾斯萨。而该级别女单则上演“埃及内战”，由头号种子阿米娜对阵2号种子法伊茹兹。

对于哈里特的表现，大马壁球总会总监玛廉表示，“打败头号种子和亚青冠军是个惊喜，但他（哈利特）表现出色，有能力取得胜利。”

艾拉卫冕仅1步之遥

15岁以下级别女单头号种子兼卫冕冠军艾拉则以12比10、12比10、11比3打败英格兰联合5/8种子多丽马烈，2连冠之路上最后1名对手将是埃及2号种子莎尔玛。该级别男单半决赛，大马联合5/8种子阿米山拉兹以7比11、11比8、11比7、4比11、11比6力挫巴基斯坦联合5/8种子诺查曼，将与爱尔兰头号种子德尼斯会师决赛。

头号种子薇妮则在11岁以下级别女单以11比7、11比5、11比8轻取埃及联合3/4种子莎哈德，决赛将对上印度3/4种子阿娜哈德星。头号种子M.尼奇列斯瓦以6比1、11比8、11比9、11比7战胜埃及联合3/4种子瑟伊斯，可惜队友联合3/4种子王杰登（译音）直落3局不敌埃及2号种子克里斯，大马无缘提前包办11岁以下级别男单冠亚军。

联合5/8种子大马的萧昱贤在19岁以下级别男单与英格兰联合3/4种子尼克沃尔争夺决赛权失败，比分为6比11、11比9、4比1、9比11，后者决赛将对战埃及头号种子莫斯塔法。而该级别女单决赛则是埃及头号种子哈尼亚与2号种子嘉娜的内战对决。

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另外17岁以下级别决赛，男单对决为埃及头号种子耶希亚对英格兰2号种子山姆托特；女单则为美国头号种子马琳娜对香港联合3/4种子陈善钰。