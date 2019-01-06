英足总杯‧追平巴斯比执教开局纪录‧索帅还可去到多高？ “索帅”索尔斯克亚迎来了执教“红魔”曼联以来的5连胜，追平传奇主帅巴斯比爵士保持的队史执教开局纪录。

5连胜到手，索尔斯克亚（右）喜笑颜开，可以带着轻松心情率队去迪拜集训，随后他就将迎来上任之后的第一个豪强热刺。图示他在赛后与菲尔琼斯庆祝。（图：法新社）

（英国‧曼彻斯特6日讯）“索圣”索尔斯克亚迎来了执教“红魔”曼联以来的5连胜，追平传奇主帅巴斯比爵士保持的队史执教开局纪录。

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兵不血刃，曼联坐镇老特拉福以2比0击败英冠球队里丁，索尔斯克亚用一套替补阵容率队杀入英足总杯第4圈。再赢一场，索圣就可以将新纪录占为己有，但他面临的对手将是托登罕热刺，那无疑会是一场真正的考验。

穆里尼奥下课、索尔斯克亚接班，曼联进攻群“争先恐后”般复苏，从博格巴到马夏尔再到拉什福德，然后是3场3球的卢卡库，坐享队内第一高薪的桑切斯也让人看到了复苏兆头，连续两场比赛送上精彩助攻。

桑切斯苏醒

卢卡库激活

然而让“魔蜜”担心的是，桑切斯大腿受伤，第64分钟主动要求换人，好在伤势似乎并无大碍。

在索尔斯克亚上任之后，卢卡库被“救活”了，两场比赛替补登场迅速破门，再加上一场首发兑现进球，连续3场比赛破门，本赛季各项赛事入球数达到9球，在最近14场足总杯中打入13球。

在上半场补时阶段卢卡库破门之前，马塔于第22分钟罚入自己制造的点球，在足总杯24场首发的比赛中直接参与了21球（10球+11助攻）。

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由于对手是英冠倒数第二的球队，索尔斯克亚索性遵守“给每名球员机会”的诺言，一口气做出9人大轮换，卢卡库、桑切斯、弗雷德、达洛特等球员悉数首发，达米安甚至客串中卫。

钟塔西上演一线队首秀

不过，替补之间的配合不默契导致曼联的进攻不如前4场那般流畅，防线也暴露出一些漏洞，只是里丁球员把握机会的能力欠佳。最终，马塔和卢卡库的闪光足以保证红魔近5季在足总杯第3圈保持全胜，且都不失球。

另外，年仅19岁的华裔小将钟塔西（Tahith Chong）在本场比赛获得曼联一线队首秀机会，替补上阵踢了近半小时。