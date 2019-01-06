英足总杯‧狼队遇强越强‧红军严阵求反弹 利物浦在遭遇联赛首败后迎来一场英足总杯比赛，克洛普在赛前谈到了球队失利后的反应与排兵布阵等问题。

利物浦在英超的不败走势告一段落，主帅克洛普收拾心情出征足总杯第3圈。（图：法新社）

（英国‧伦敦6日讯）利物浦在遭遇联赛首败后迎来一场英足总杯比赛，克洛普在赛前谈到了球队失利后的反应与排兵布阵等问题。

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日前，利物浦作客1比2输给曼市，红军收拾心情出征足总杯第3圈继续客场之旅，对手是遇强越强的“狼队”沃尔弗罕普敦。

利物浦在英超的不败走势告一段落，主帅克洛普表示：“对于我无法改变的事情，我不会多花心思。我并不认为失利后必须立即在联赛中做出回应。我们曾在客场遇过狼队，那场比赛很艰难，现在我们必须又去那里。这是一个困难的对手，没有人期待抽到这样的对手。”

“随后我们还有与布赖顿的比赛，客场踢布赖顿总是很困难的。我们现在距离下一场联赛还有大约9天，其中间隔了一场非常困难的足总杯。我没考虑过这样安排的利弊，但这样的赛程没问题。”

克洛普确认莫雷诺首发

圣诞节前，利物浦才与狼队在联赛交手，当时红军2比0全身而退，萨拉赫与范迪克上下半场各进一球；然而，这两人领衔的首发阵容将得到喘息机会，毕竟回到联赛作客布赖顿的重要性更大，因为利物浦领先曼市的分差已缩小至4分。

克洛普在赛前新闻发布会上承诺，西班牙左卫莫雷诺将获得期盼已久的首发，坐镇红军左路防线，这也将是他本赛季获得的第5次出场机会。另外，获得轮换出场的还有比利时国门米格诺雷等人。