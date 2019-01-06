示威者连续8周上街‧法国政府建筑首遭袭击 法国的反政府“黄背心”示威进入新的一年仍无消退迹象，上周六（5日）连续第8个周末爆发的黄背心示威再演变成暴力冲突，有示威者在巴黎高档购物街圣日尔曼大道焚烧摩哆车和路障，冲击政府发言人办公室，镇暴警察发放催泪弹驱散示威者。法国总统马克龙指责这是“对共和国的极端暴力攻击”。

法国政府发言人办公室遭示威者以工程车冲击，建筑物外损毁，发言人格里沃和一些助手被迫从后门撤离。（图：法新社）

（巴黎6日讯）法国的反政府“黄背心”示威进入新的一年仍无消退迹象，上周六（5日）连续第8个周末爆发的黄背心示威再演变成暴力冲突，有示威者在巴黎高档购物街圣日尔曼大道焚烧摩哆车和路障，冲击政府发言人办公室，镇暴警察发放催泪弹驱散示威者。法国总统马克龙指责这是“对共和国的极端暴力攻击”。

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今次是首次有政府建筑物受到袭击。有示威者冲击政府发言人格里沃办公室，以工程车撞毁大楼正门，又破坏停在大楼内的汽车，格里沃等人员被迫由后门撤离。

黄背心在首都巴黎的示威最初和平进行，但在下午有示威者向封锁塞纳河桥梁的镇暴警察抛投杂物，情势失控。镇暴警察向示威者发射催泪弹阻止他们过河到国会大厦。一艘游船餐厅被纵火，一名警察被从岸边抛落的脚车击伤，街上亦有汽车及路障被焚毁。

入夜后示威者在香榭丽舍大道聚集，示威者高唱法国国歌，有人高喊“马克龙下台”、“废除精英特权”等口号。一些示威者投掷杂物，防暴警察施放催泪弹驱散，超过100名示威者被捕。但未有发生11月打砸和洗劫商店的事。

示威者科迪埃批评政府：“他们无权把我们置于如此窘境，我们老是要付钱，我们受够做奴隶了，我们应可靠自己的薪金过活。”

瑞典使馆外发生小火警

示威期间，瑞典驻巴黎大使馆外发生小火警，由于没有警察出现，瑞典大使丹尼尔森请求邻里帮忙灭火。丹尼尔森在推特上写道“警察在哪？感谢友善的邻居，我们得以扑灭火势”，她又上载一张照片。

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一些社交媒体用户对示威者的行为致歉，一些人则自嘲。其中一名网民在丹尼尔森的推文回应说：“感谢大使女士提一桶水出来浇灭燃烧的箱子。真正的维京人！”

除巴黎外，其他大城市，像里昂、马赛、波尔多、南特、鲁昂等城市亦有示威活动，示威也演变成冲突。

法国内政部长卡斯塔纳表示，全法各地约有5万人参加黄背心示威，明显多于上周末的3.2万人。他表示，5万人意味著每个市镇仅有一个多一点的人参加黄背心，这个比例显然不能代表全体法国民众。

政府谴责这起近周来最严重的暴力事件是无政府主义分子、反资本主义分子和极端组织所为。

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马克龙谴责暴力攻击

总统马克龙周六发推称，“极端的暴力行动再一次对共和国构成攻击”。他说，那些犯下攻击行为的人，他们忘记了公民社会的基本理念。马克龙并表示，针对暴力将行使法律。他并呼吁所有人回到对话及谈判的道路上来。

“黄背心”运动已成致力于推动改革的马克龙所面临的最大危机，他曾对示威者的要求作出一些让步，包括让退休人士减税，调高最低薪金以及取消上调燃料税，这是他上任18个月来最大的政策U转。

马克龙日前在元旦讲话中誓言继续改革，并呼吁国人正视国家的真实情况。他说：“我们不可能在减少工作量的同时挣更多的钱，减少税收的同时增加支出。”

目前名望创下新低的马克龙预料将在未来数周出台一些计划，包括对生态、财政和制度等问题进行全国性辩辩论，结果将纳入政策内。