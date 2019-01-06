今年需250万推广网运‧马网总盼赞助商伸援手 米尔詹马哈迪表示：“我们至少需要180万令吉来维持开销，如果要有更多空间来让网球选手得到锻炼和曝光机会，那就需要250万令吉。”

（吉隆坡6日讯）大马网球总会会长米尔詹马哈迪提到，该会今年需要250万令吉用于网球运动的发展，包括举办比赛、参加国际赛、培养球员、管理和支付教练的薪水。

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米尔詹马哈迪表示：“我们至少需要180万令吉来维持开销，如果要有更多空间来让网球选手得到锻炼和曝光机会，那就需要250万令吉。”

“我们不是国内受欢迎的体育总会，所以需要得到帮助，现在财务状况面临困境，我们希望能获得私人赞助商支持，毕竟总会没有任何盈利。”

他提到网总今年想要举办至少15个青年级别赛事，以及25个成年赛事。另外，米尔詹承认他们去年面临拖欠教练薪水的问题，但在2019年开始前已经解决。

米尔詹进一步解释，欠薪是因为国家体育理事会缺乏分配，包括赞助商在内，使得大马网总只能就谨慎的支出，延迟支付教练薪水。

“去年的情况真的很糟糕，特别是2017年吉隆坡东运会结束后。尽管如此，一些教练了解我们内部的困境后，仍然愿意妥协。因此，今年我们得到更多分配，避免像去年那样，影响球员的发展。”