CIMB宣布职员新福利．第一胎享半年有薪产假 联昌集团今日发布文告表示，有关指令已于2019年1月1日生效，且适用于所有的大马雇员。

（吉隆坡6日讯）联昌集团（CIMB）宣布为首次生产的女性职员提供为期6个月的有薪产假。

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联昌集团今日发布文告表示，有关指令已于2019年1月1日生效，且适用于所有的大马雇员。

这也是联昌集团去年宣布落实让初为人父职员享有1个月有薪陪产假后的另一新创举，让初当父母的职员有更多时间陪伴新生儿及履行父母的责任。

文告指出，首次生产的女性职员，可在预产期前30天，开始享有为期半年的有薪产假。

可续申请最多6个月无薪假不仅如此，联昌集团也允许首次生产的女性职员在结束6个月的有薪产假后，继续申请最多6个月的无薪假期，让首次生产的母亲最多可休息一年，以照顾她们的第一胎。

该集团首席人资员拿督哈密达指出，公司意识到员工在生命的不同阶段有不同的需求，并且促进年轻家庭的共同养育文化，而决定落实这项员工福利。

她说：“我们允许初为父母的职员更长时间适应父母身分，他们可以在保持职业生涯的同时，为他们的第一胎创造更有意义和积极的体验。”

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哈密达补充，联昌集团也在探讨将这项福利扩展到集团全球所有员工的可能性。

此外，为了满足职员对于家庭的需求，联昌集团也允许职员在家工作政策，让育有5岁或以下、或有特殊需要儿童的职员每周在家工作一天。