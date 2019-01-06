霍普曼杯网球赛‧瑞士挫德卫冕冠军‧费天王3夺冠掀新页 在首先进行的男单比赛中，费德勒以6比4、6比2战胜表现急躁的兹沃列夫，为瑞士队先拿一分。

瑞士天王费德勒（左）和队友本西奇联手在霍普曼杯决赛以2比1力克德国，成功实现卫冕。（图：法新社）

（澳洲‧柏斯6日讯）37岁的瑞士天王费德勒联手队友本西奇以2比1险胜由兹沃列夫、科贝尔搭档出战的德国，助瑞士在连续两届决赛中击败对手捧走霍普曼杯。费天王也成为史上第一个3度赢得霍普曼杯的运动员。

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在首先进行的男单比赛中，费德勒以6比4、6比2战胜表现急躁的兹沃列夫，为瑞士队先拿一分。比赛中费德勒展示出瑞士钟表般的精确性，在第一盘的发球局中只失两分，给德国新星施加了巨大压力。

次盘，兹沃列夫加强了攻势，但费德勒轻易抵挡住了德国人的进攻，并发挥出其标志性的反手击球优势，最终拿下比赛，报了去年在伦敦年终总决赛输给对手的一箭之仇。

虽然德国在接下来的女单比赛中由科贝尔以6比4、7比6（6）击败本西奇，为德国队扳回一分，但在关键的混双比赛中，费德勒搭档本西奇惊险以4比0、1比4、4比3（4）获得最终胜利。

费德勒在获奖感言中提到他在西澳开心的旅行经历，并感谢本西奇的出色表现，希望以后继续合作。兹维列夫则与费德勒开起了玩笑，他说：“你都这岁数了也不让我们年轻人赢一次霍普曼杯。”引得全场笑声一片。