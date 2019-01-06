朱立伦促勿曲解“九二共识”‧“蔡勿将两岸推向动荡” 针对台湾总统蔡英文称“九二共识”就是一国两制，台湾人不会接受，并期望台湾所有政党不要再讲“九二共识”，有意角逐2020总统的新北市前市长朱立伦星期日早在“脸书”批评，敦促蔡英文不要刻意曲解九二共识的内涵，更无权要求所有人随她起舞，将两岸推向动荡。

（台湾‧台北6日讯）针对台湾总统蔡英文称“九二共识”就是一国两制，台湾人不会接受，并期望台湾所有政党不要再讲“九二共识”，有意角逐2020总统的新北市前市长朱立伦星期日早在“脸书”批评，敦促蔡英文不要刻意曲解九二共识的内涵，更无权要求所有人随她起舞，将两岸推向动荡。

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中国央视也播出纪录片，朱立伦现身受访，表示“九二共识”是一个重要的基础、重要的里程碑。就是因为从“九二共识”开始，两岸才可以进行交流，相互走向和平，但影片中并未谈及“一个中国就是中华民国”。

朱立伦强调，九二共识、一中各表，就是依据中华民国《宪法》架构而产生，它不该、也绝对不会与一国两制画上等号，同时他要提醒蔡英文，台湾是自由民主的社会，民进党可以有台独党纲，赖清德院长可以公然主张台独，国民党当然可以坚持九二共识，蔡英文无权要求各政党不要再讲九二共识。

朱言论遭网民批评

此话一出，吸引大批网民回应，留言迅速冲到近6000则，其中批评声浪占多数“朱市长，当国民党、中共、民进党还在各自表述，就代表92根本没有共识”、“谁在曲解？你怎么不去对著习近平声明？”等。

国民党主席吴敦义星期日也指出，蔡英文过去担任陆委会主委时曾在立法院答询提到“各自表述一个中国”，请蔡英文不要健忘九二共识的存在。

他强调，连高雄市长韩国瑜在对蓝营相当艰困的高雄选区都坚定主张九二共识一中各表。这是历史事实，谁都不能说忘了，尤其是政治性的忘掉，因为有这个基础才能两岸和平。面对九二共识争议，高雄市长韩国瑜星期日说，政治性议题他都不太想讲，台湾处境困难，高雄处境更辛苦，市政府没钱又想帮市民过好日子，他想把问题重新聚焦如何为高雄冲经济。

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吴敦义周三（9日）将邀党籍县市长举行两岸城市交流闭门会谈。党务人士指出，15县市长将全数出席，会中将重申国民党一中各表的立场，也将研议成立纳入台商的“两岸交流委员会”。