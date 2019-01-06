邓老前翻译：维持现状更紧张‧两岸10至15年应能统一 曾任前中国领导人邓小平的翻译的中国学者高志凯，接受德国《明镜》周刊专访表示，中国国家主席习近平对台政策谈话显示统一的进程已经开始，继续维持现状只会增加两岸的紧张，他估计10到15年内应能完成统一。

（台湾‧台北6日讯）曾任前中国领导人邓小平的翻译的中国学者高志凯，接受德国《明镜》周刊专访表示，中国国家主席习近平对台政策谈话显示统一的进程已经开始，继续维持现状只会增加两岸的紧张，他估计10到15年内应能完成统一。

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高志凯目前担任北京“全球化智库”的副主任。

据台湾中央社报道，对于习近平在《告台湾同胞书》40周年的谈话中说台湾与中国“必须统一”，高志凯表示，毛泽东曾说必须“解放”台湾，邓小平提出“和平统一”，习近平的谈话则显示，具体的统一进程已经开始。

高志凯说，习近平虽然没有明确点出统一的时间点，但有提到这是“中华民族伟大复兴的必然要求”，习近平指的是中国成为全球第一大经济体的那一刻，也就是大约10到15年内。

高志凯强调，台湾人要的是和平、稳定和高生活水准，维持现状只会增加两岸的紧张，压缩台湾的经济空间，如果两岸能就军事、外交和贸易问题达成共识，原本紧张的关系就会缓解。

至于为何中国现在积极推动法理上的统一，高志凯表示，美国特朗普总统执政下的美国大力干涉台湾事务，增加中国处理台湾问题的急迫性。

他还说，尽管美国未来还是会继续卖武器给台湾，将台湾当作与中国角力的筹码，并阻止中国海军进入太平洋，但他不相信美国会为台湾流血。