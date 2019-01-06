马哈拉施特拉邦网球公开赛‧3盘抢七苦胜卡罗维治‧安德逊顺利摘赛季首冠 32岁的安德逊是在决赛中经历3盘抢七的紧张戏码，最终经过2小时44分钟后，以7比6（4）、6比7（2）、7比6（5）打败卡罗维治，赢得生涯第6座冠军，为新赛季取得好开始。

南非“大炮”安德逊在马哈拉施特拉邦网球赛称王，充满信心在新赛季争夺佳绩。（图：法新社）

（浦那6日讯）周六在此间举行的马哈拉施特拉邦网球公开赛决赛，南非“大炮”兼头号种子首号种子安德逊成功打败克罗地亚39岁老将卡罗维治，拿下赛季首冠。

广告

32岁的安德逊是在决赛中经历3盘抢七的紧张戏码，最终经过2小时44分钟后，以7比6（4）、6比7（2）、7比6（5）打败卡罗维治，赢得生涯第6座冠军，为新赛季取得好开始。

赛后，安德逊惜英雄重英雄地赞扬了卡罗维治，他说：“卡罗维治度过了美好的一个周末，很高兴看到他打出如此赏心悦目的网球，比赛中双方都靠近胜利，能够拿下冠军显然是比去年更进一步了。”安德逊去年曾打进法网和温网决赛，但都屈居亚军。

尽管无缘夺冠，但卡罗维治是42年闯进巡回赛年龄最大的球员，已经是一个成就。