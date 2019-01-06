美国人想移民创纪录‧专家：主因是特朗普 美国盖洛普咨询公司4日公布的一项民意调查结果显示，近16%的美国人希望移民到其他国家居住。美社会学家表示，造成该现象的主要原因是特朗普上台执政。

（华盛顿6日讯）美国盖洛普咨询公司4日公布的一项民意调查结果显示，近16%的美国人希望移民到其他国家居住。美社会学家表示，造成该现象的主要原因是特朗普上台执政。

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据报道，该民意调查显示，30岁以下的美国人中，有40%的女性想离开美国。加拿大是受访者们最想移民的国家。

盖洛普咨询公司还强调，此次调查结果创下了记录。与特朗普相比，在小布什担任总统期间，有11%的美国人表示愿意移民，而在奥巴马执政期间，只有10%的美国人愿意移民。

报道称，在特朗普执政的前两年，因为反对特朗普对移民、堕胎、LGBT权利、女性权利等观点，有20%的美国女性表示，如果可能的话，他们希望永久地移民到其他国家。

该民意调查于2017年和2018年进行，受访者年龄均在15岁以上。