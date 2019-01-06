“废选举人团 禁总统特赦自己”‧民主党提修宪制肘特朗普 美国新国会开议会，掌控众议院的民主党人已展开系列措施，制肘总统特朗普；其中，国会议员科恩在民主党成为众院多数党的第一天，就提案修宪废除选举人团制度，并且让总统不能特赦自己。

（图：法新社）

（美国‧华盛顿6日讯）美国新国会开议会，掌控众议院的民主党人已展开系列措施，制肘总统特朗普；其中，国会议员科恩在民主党成为众院多数党的第一天，就提案修宪废除选举人团制度，并且让总统不能特赦自己。

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田纳西州众议员科恩说，民主党在2000年以及2016年都赢得普选票但输掉选举人团票，一代之间连输两次不该输的总统选举，美国人民期盼也值得由赢得普选票的人入主白宫。

2000年民主党候选人戈尔和2016年希拉里都赢得最大多数选民投票，但选举人团票不如共和党候选人，错失主导美国政府的机会。科恩说，选举人团制早已过时，而且只会产生“扭曲”效果。

另外，科恩提出的另一个修宪重点则是针对特朗普总统，希望剥夺现任总统特赦自己以及亲信的权力。他曾预测特朗普的儿子小唐纳德以及女婿库什纳将被特别检察官穆勒起诉。穆勒调查小组发现，小唐纳德2016年曾在纽约特朗普大楼会见一名俄罗斯女律师。

特朗普去年6月曾说过：“我绝对有权特赦我自己。但我没犯甚么罪，我没理由这么做。”

修宪案不易通过，必须参院和众院各获三分之二票数通过，或是获四分之三州议会认可。但是，民主党利用半个国会的优势，推动长期对该党以及美国有利的法案，至少可以提醒美国民众，目前的政治体制有哪些真的已经不合时宜了。

穆勒获延长任期

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另外，特朗普的通俄丑闻风波至今未息，而一直备受特朗普批评的通俄调查特别检察官穆勒，上周五（4日）获华盛顿联邦法院延长任期。穆勒为期一年半的任期原定将于上周六（5日）结束。

穆勒团队展开调查以来，已起诉3间企业及33人，包括26名俄罗斯人。另外，有5名特朗普前助手已认罪，包括科恩、马纳福特等。

特朗普在中期选举后撤换了前司法部长塞申斯，而接任的代理司法部长韦德加未有表明会回避通俄案，更曾公开抨击通俄调查，令穆勒调查的去向生变数。而民主党在重夺众议院后，即时于司法委员会提出立法，要求保护穆勒，阻止特朗普将其解雇。

利希特曼：弹劾恐成真

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对于民主党控制的众议院能否根据穆勒的调查结果，对特朗普提起弹劾诉讼，华盛顿美国大学政治学家艾伦‧利希特曼预言：“我认为提起弹劾诉讼的可能性更多一些。”

这位历史学家因很早就断言特朗普会在2016年美国大选中获胜，而成为媒体界的明星。

现在，利希特曼相信，从2019年开始，特朗普将不得不为维护其剩余的任期而战，并极可能铩羽而归。

长期以来，弹劾的话题只是一种空谈，现在则可能成为现实。民主党目前在众议院占多数，多出30个席位，而只要多出一票就足以启动弹劾程序。

利希特曼预言：“如果穆勒能拿出不利于特朗普的确凿证据，民主党的基层成员就会要求起诉。”他说：“我相信，穆勒的报告将给特朗普带来巨大危险。”

民调：特朗普佩洛西皆不受欢迎

另据CNN报道，根据盖洛普民调机构上周发布的民调，民主党籍众议院议长佩洛西的支持率为38%，不支持率为48%；而特朗普的支持率为40%，不支持率则达58%。这些数据显示现任美国政府的领头人物不受欢迎，但这是第一次特朗普比佩洛西更不受美国民众喜爱。

自去年11月中期选举民主党重夺众议院后，佩洛西的支持率净值大幅提升，支持率与不支持率从6月的-24%缩小至-10%，这是10年来盖洛普民调中，佩洛西取得的最佳支持率净值。