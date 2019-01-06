紫盟羽球联赛‧7场初赛保持全胜‧安邦再也已达云顶路口 蒲种联军和第3名八打灵今日将上演对决，只有两队都能获得超过10分的局分，才能阻挡安邦再也直接挺进云顶。

大马男单新星李梓嘉以3比1击败中国选手王奕辉，助安邦再也拿下15比3大胜，距离直接晋级云顶决赛圈只差一步。

（雪兰莪‧赛城6日讯）安邦再也周六在紫盟羽球联赛末战以15比3狂胜沙登，在7场初赛圈单循环赛后保持全胜纪录，目前以81局分排在榜首，领先少赛一场居次的蒲种联军10分，可说一只脚已踏入云顶决赛圈。

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蒲种联军和第3名八打灵今日将上演对决，只有两队都能获得超过10分的局分，才能阻挡安邦再也直接挺进云顶。

只有排名前2的球队才能直接晋级1月24日至27日在云顶举行的决赛圈，排名第3到第8的球队必须在1月11日至13日的次阶段比赛争夺其余4个位置。

蒲种八打灵局分成关键

安邦再也领队何克望表示：“我们目前暂居榜首，占有一定的优势，不过一切得视乎明天（星期日）蒲种联军和八打灵的比赛结果。以不败纪录完成首阶段比赛，我要感谢赞助商和球迷们一直伴随与支持。十分感谢你们。”

安邦再也男单陈加伟从上一战不敌大山脚全星队的低迷中回勇，以3比0（11比7、11比9、11比6）完胜沙登的艾曼，全取3分。

我国一姐吴堇溦持续良好状态，同样以3比0（11比10、11比6、11比8）完胜沙登的中国女将魏雅雯，保持自己的6战全胜纪录的同时，也帮助球队把优势扩至6比0。

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马印男双组合刘隽程与卢基同样状态大勇，以3比0（11比7、11比8、11比6）把吕盛豪与王伟焜杀个片甲不留，安邦再也以9比0遥遥领先。

陈炳顺与赖洁敏显然受到前3场战绩的鼓舞，以3比2（11比8、8比11、11比4、5比11、5比4）力挫实力不俗的郭昱辰与刘琳；最后一战，我国3号男单李梓嘉毫无意外地以3比1（11比9、5比11、11比6、11比10）打败中国选手王奕辉，安邦再也写下15比3的总比分。

地不佬市打进次阶段赛

在周六晚的比赛，地不佬市以12比3轻取排名第7无心恋战的大山脚全星队，以64局分暂居积分榜第5位，成功打进次阶段比赛以争夺云顶门票。

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地不佬市本场的分数分别由中国男单叶炳宏、女单徐蔚、香港男双谭进希与钟翰霖和大马男单杨升宙贡献。