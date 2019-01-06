Eric Nam玩转大马60小时·突击马来传统婚礼 美籍韩裔歌手Eric Nam来马拍摄行脚节目，除了到访黑风洞、出席马来传统婚礼，甚至在IG限时动态问大家意见，“所以我们应该挑战网索极限运动（Nets Activity），还是天空脚踏车（Sky Bike）？”但更多大马粉丝却反问回他“你什么时候要来马开演唱会？”

Eric Nam突击马来传统婚礼，为一对马来新人送上爱心祝福。 （图：IG限时动态）

（吉隆坡6日讯）美籍韩裔歌手Eric Nam来马拍摄行脚节目，除了到访黑风洞、出席马来传统婚礼，甚至在IG限时动态问大家意见，“所以我们应该挑战网索极限运动（Nets Activity），还是天空脚踏车（Sky Bike）？”但更多大马粉丝却反问回他“你什么时候要来马开演唱会？”

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Eric Nam曾于4日在IG预告会来马新拍摄节目，据知，他这次是和曾主持《Challenge Accepted》的新加坡主持人保罗弗斯特（Paul Foster），联手主持Viu最新行脚节目《No Sleep No FOMO》，节目将挑战在每个城市逗留60小时，尝试当地一些有趣的旅游清单，并预计在今年2月播出。

只见Eric Nam不时在IG限时动态上传他在吉隆坡的好玩体验，除了参观面厂，他和保罗弗斯特也到黑风洞感受印度文化，随后又问粉丝表示，“所以有什么婚礼是我们可以突击的吗？”而下一刻就见他和保罗弗斯特到了马来传统婚礼，和一对马来新人合照并送上祝福。

当然，他们也不忘在大马挑战有趣的极限运动，在大马将不同的风土民情和文化体验皆进行到底。

美籍韩裔歌手Eric Nam和新加坡主持人保罗弗斯特不忘到黑风洞感受大马的印度文化。（图：IG限时动态）