本身虽然无缘征战奥运‧陈文宏愿助力双蔚顺莹 曾搭档古健杰一起夺得亚运会金牌和全英赛冠军的文宏透露，他与另一位男双自由人林钦华，和以上4位刚退出国家队的球员，于上周五在大城堡的球馆一起训练。

大马男双自由人陈文宏已在上周五首次和转当职业球员的吴蔚昇与陈蔚强、陈炳顺与吴柳莹一起训练，他表示理解这4位球员退出国家队的决定，也会给予他们帮助。（档案照）

（吉隆坡6日讯）大马男双自由人陈文宏征战2020年东京奥运会的希望虽然已破灭，但这无阻他帮助其他自由人球员实现他们的奥运梦想。

广告

31岁的文宏已在新的一年用实际行动给予支持，即给刚刚转当职业球员的里约奥运会银牌得主吴蔚昇与陈蔚强、陈炳顺与吴柳莹担任陪练，让他们为东京奥运会做准备。

与林钦华一起当陪练

曾搭档古健杰一起夺得亚运会金牌和全英赛冠军的文宏透露，他与另一位男双自由人林钦华，和以上4位刚退出国家队的球员，于上周五在大城堡的球馆一起训练。

他说：“我们在周五首次一起训练，过程很欢乐。他们4人还未决定他们的训练计划，所以我们作为陪练帮助他们。我不确定这样的联合训练会维持多久，但只要他们需要我，我将会继续协助他们。我同时也有受益，因为我亦需要有素质的训练球员。”

在2015年退年国家队的文宏目前仍继续征战国际赛场，只是他与韩国前国手金萨朗的跨国组合，并不能让他们争夺奥运会资格。

根据自己过往的经验，文宏也支持以上4位前队友退出国家队的决定：“3年前，我在同样的情况下离开。我相信他们离开是因为大马羽总不断暗示他们的时间差不多到了，并希望专注于年轻球员。”

广告

“这些球员做了正确的事情。压力的环境和新的方向，可能正是这两支组合需要重新建立自己作为顶级竞争者的因素。当他们成为独立球员时，他们将会火力全开，甚至做得更好。”

没冲击东奥因没合适拍档

另一方面，没有固定搭档的文宏表示，他继续打球的原因是他热爱这个运动：“即使我有机会回头，我也会有同样的决定。我不后悔离开羽总。我仍然有动力，因为职业球员仍能获得回报。在世界巡回赛和联赛中有很多机会和奖金可以争夺。”

对于为甚么他没有尝试争夺2020东京奥运的资格，他说：“如果我能找到搭档，我会试一试，但我找不到搭档。我没有选择钦华是因为我们的比赛风格不同。”

广告

世界排名第167位的文宏与金萨朗将征战下个月的瑞士和德国公开赛，他们去年开始搭档并只参加了两项赛事，就在韩国大师赛晋级半决赛，表现不俗。