本身虽然无缘征战奥运‧陈文宏愿助力双蔚顺莹
本身虽然无缘征战奥运‧陈文宏愿助力双蔚顺莹
（吉隆坡6日讯）大马男双自由人陈文宏征战2020年东京奥运会的希望虽然已破灭，但这无阻他帮助其他自由人球员实现他们的奥运梦想。
31岁的文宏已在新的一年用实际行动给予支持，即给刚刚转当职业球员的里约奥运会银牌得主吴蔚昇与陈蔚强、陈炳顺与吴柳莹担任陪练，让他们为东京奥运会做准备。
与林钦华一起当陪练
曾搭档古健杰一起夺得亚运会金牌和全英赛冠军的文宏透露，他与另一位男双自由人林钦华，和以上4位刚退出国家队的球员，于上周五在大城堡的球馆一起训练。
他说：“我们在周五首次一起训练，过程很欢乐。他们4人还未决定他们的训练计划，所以我们作为陪练帮助他们。我不确定这样的联合训练会维持多久，但只要他们需要我，我将会继续协助他们。我同时也有受益，因为我亦需要有素质的训练球员。”
在2015年退年国家队的文宏目前仍继续征战国际赛场，只是他与韩国前国手金萨朗的跨国组合，并不能让他们争夺奥运会资格。
根据自己过往的经验，文宏也支持以上4位前队友退出国家队的决定：“3年前，我在同样的情况下离开。我相信他们离开是因为大马羽总不断暗示他们的时间差不多到了，并希望专注于年轻球员。”
“这些球员做了正确的事情。压力的环境和新的方向，可能正是这两支组合需要重新建立自己作为顶级竞争者的因素。当他们成为独立球员时，他们将会火力全开，甚至做得更好。”
没冲击东奥因没合适拍档
另一方面，没有固定搭档的文宏表示，他继续打球的原因是他热爱这个运动：“即使我有机会回头，我也会有同样的决定。我不后悔离开羽总。我仍然有动力，因为职业球员仍能获得回报。在世界巡回赛和联赛中有很多机会和奖金可以争夺。”
对于为甚么他没有尝试争夺2020东京奥运的资格，他说：“如果我能找到搭档，我会试一试，但我找不到搭档。我没有选择钦华是因为我们的比赛风格不同。”
世界排名第167位的文宏与金萨朗将征战下个月的瑞士和德国公开赛，他们去年开始搭档并只参加了两项赛事，就在韩国大师赛晋级半决赛，表现不俗。
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