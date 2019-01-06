访“美总统大选前哨战”艾州‧沃伦非正式启动初选 美国民主党麻省联邦参议员沃伦周末访问艾奥瓦州，非正式地启动2020年总统大选民主党初选，她谴责金钱对政治的影响，感叹工薪家庭流失经济机会。

（艾奥瓦州．苏城6日讯）美国民主党麻省联邦参议员沃伦周末访问艾奥瓦州，非正式地启动2020年总统大选民主党初选，她谴责金钱对政治的影响，感叹工薪家庭流失经济机会。

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目前距艾奥瓦州总统大选党团会议还有13个月，沃伦向艾州民众介绍了她在俄克拉荷马州一个工薪家庭中成长的故事，强调她的招牌政见，收入不平等问题。

一直以来，艾州领先美国其他州开出初选结果，所以该州的初选有“美国总统大选前哨战”之称，是美国总统选举的一个重要节点。

69岁的沃伦周末就亲临艾奥瓦州与当地活动人士接触，并以打击有利富人的操纵经济体制来吸引民众。她说：“这是国家的危险时刻，艾奥瓦将在决定我们下一步去向上扮演重大角色。”

沃伦对艾州进行3天5城巡访。她在第二站苏城向民众说：“对那些有钱人来说华盛顿是理想的，但对其他人则不然。我们有必要说出这所谓的纯粹和简单的腐败。”

沃伦向来直言批判华尔街和美国现任总统特朗普，但她上周五和周六的公开活动发表讲话中鲜少提及特朗普的名字。

沃伦是目前宣布挑战白宫大位的民主党人士中声望最高的一位，她已成立一个“试探委员会”并在上周开始招聘职员。

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至少有20多名民主党人宣布有意竞逐参选2020年总统大选，其中奥巴马时期的住房部长卡斯特罗已成立试探委员会，前众议员迪兰尼则是第一位宣布参选的人，且在州内积极地竞选。

沃伦是参议院民主党进步主义派领袖，但她可能会在总统提名战中遇到其他自由派人士的竞争，包括参议员桑德斯和哈里斯。民主党内正面临以沃伦为代表的自由派和包括前副总统拜登在内务实派之间的角力。