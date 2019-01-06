特朗普：政府“罢工”‧停摆危机未有共识 美国总统特朗普上周五与国会领导人就政府停摆进行了2个小时的会议，会谈内容的细节陆续被曝光。据知情人士透露，特朗普称他更愿意用“罢工”（strike）来形容政府关门，他还提到弹劾的话题，向众议院议长佩洛西问道“为甚么每个人都想要弹劾我？”

（华盛顿6日讯）美国总统特朗普上周五与国会领导人就政府停摆进行了2个小时的会议，会谈内容的细节陆续被曝光。据知情人士透露，特朗普称他更愿意用“罢工”（strike）来形容政府关门，他还提到弹劾的话题，向众议院议长佩洛西问道“为甚么每个人都想要弹劾我？”

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质问佩洛西为何想启动弹劾

据哥伦比亚广播公司（CBS）等媒体报道，据一名知情人士表示，当天会议一开始，特朗普就讲了15分钟充满侮辱性言论的开场白，他砲轰政府关门僵局，再次要求56亿美元（约232亿令吉）的边境筑墙资金，并宣布这是最低数额。

但佩洛西和参议院少数党领袖舒默再次拒绝考虑有关拨款，特朗普之后撂狠话称政府或停摆数月甚至数年，除非民主党人同意拨款。

特朗普至少3次飙脏话

据知情人士向《华盛顿邮报》透露，双方进行了激烈的交锋，特朗普至少飙了3次“f-k”字眼的脏话，据报特朗普过后有向佩洛西道歉。

特朗普还谈到了弹劾问题，他向佩洛西发问：“为甚么每个人都想要弹劾我，南希？”佩洛西告诉特朗普“没有人想要弹劾你，”并试图让特朗普的注意力回到边境安全问题上。

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政府部门局部停罢上周六（5日）进入第15天，特朗普当天早上连发数条推特，再次将皮球踢给民主党人，称只要民主党人同意边境建墙预算，就可以迅速解决政府关门问题。他还再次声称在关门期间“没有薪酬的员工大部份都是民主党人”，并表示他并不在乎这件事。

周六的会议由副总统彭斯主持，然而双方并未就解决停摆危机取得共识。彭斯在会议结束后发推特称，“在白宫与国会领导人进行了富有成果的讨论”，双方同意星期日下午再次会晤。

但特朗普之后表示，会谈并没有取得太多进展，他呼吁彻底解决南部边境问题。

佩洛西在会议后透露，为了减少停摆的影响，众议院的民主党人将于本周通过零碎的新拨款法案，谋求重开财政及税务部门，让民众如期收到退税。她称：“这是必须的行动，让美国民众可如期收到退税。”