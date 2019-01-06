政府停摆被逼无薪工作‧机场安检员缺勤恶化 美国联邦政府局部停摆，导致大批负责机场安检的运输安全管理局（TSA）职员被迫无薪工作。TSA承认，自圣诞假期起，请假的职员数目有增无减，但强调不会影响机场安检工作。不过TSA亦警告，下周情况再不改善，情况恐变严重。

（华盛顿6日讯）美国联邦政府局部停摆，导致大批负责机场安检的运输安全管理局（TSA）职员被迫无薪工作。TSA承认，自圣诞假期起，请假的职员数目有增无减，但强调不会影响机场安检工作。不过TSA亦警告，下周情况再不改善，情况恐变严重。

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据彭博社报道，TSA上周五（4日）有数百名职员“请病假”不上班。

TSA上周五在声明中表示，在圣诞假期期间申请病假的人越来越多。它没有说出缺勤多少多手，不过指目前影响不大。声明表示，等待安检时间可能受到影响，不过目前仍然符合运输安全管理局的标准。

TSA有5万1739名员工。

特朗普称未造成重大影响

美国国土安全部和总统特朗普上周六齐声认为，员工托病请假未对美国航空旅行造成重大影响。

运输安全管理局发言人比列罗推文指出，上周五达拉斯─沃斯堡国际机场（DFW）平均每个班次有25人请病假，比率为5.5%，较平常的3.5%略多。他说，等待时间有可能受到影响，不过所有乘客都会如常进行安检。

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全国运输安全局工会主席托玛斯告诉美国有线电视新闻网（CNN），纽约肯尼迪国际机场这个星期以来，共有170人申请病假。

机场职员表示，肯尼迪国际机场、芝加哥奥黑尔国际机场和芝加哥中途国际机场、迈亚密国际机都没有出现异常的安检延误。