阿兹敏：人民厌烦了‧“安华接棒争论该停了” 他认为，各方应该专注于国家发展、让国家财务复苏、减少人民的生活开销，还有让人民受到良好照顾。

阿兹敏（中）在“我的雪兰莪房屋计划”活动上与雪州子民合照，左二为绿盛世（EcoWorld）集团主席丹斯里刘启盛。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧加影6日讯）公正党署理主席拿督斯里阿兹敏阿里表示，他对公正党党内是否有人阻止公正党主席拿督斯里安华接棒成为第8任首相，毫不知情；然而，他强烈要求希盟领袖停止针对敦马哈迪及安华何时交接首相职发表更多言论，因为人民已感到厌烦和厌倦。

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他认为，各方应该专注于国家发展、让国家财务复苏、减少人民的生活开销，还有让人民受到良好照顾。

不知有人图阻安华任相

针对是否有人阻止安华出任首相，阿兹敏说：“我不知道有这样的（政治）发展。”

他表示，自己如今身为政府的一分子，他当然支持马哈迪的领导，这也是希盟的共识。

阿兹敏出席士毛月EcoMajestic的Simfoni公寓“我的雪兰莪房屋计划”移交钥匙仪式后受访时说，希盟在选前的共识是由马哈迪担任首相，接着由安华接棒。

“这个共识依然生效，只是我个人依照人民的情绪认为，停止这些言论吧。”

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“第14届大选才刚结束，这是61年来第一次，全体大马人无论来自甚么种族和宗教，决定换政府，我们的责任是尊重人民的意愿，实现人民的愿望，为甚么他们要改变？不是为了让我们为了政治而起争执。”

“不，停止吧！人民已经感到厌烦及厌倦，当政治领袖还满口政治的时候，人民要看到的是持续性的发展，经济复苏、物价下跌和生活舒适，这才是当今政府要摆在第一位的事。”

发表文告前

曾与安华讨论党职名单

针对他早前发表文告公开对安华委任的党职名单表达不满，阿兹敏强调，自己鲜少发表政治文告，若他这么做，就代表党内的确出现问题。

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他也强调，自己在发表文告前，曾见过安华及讨论上述问题。

“但这不表示，我没有通过党的管道表达；我在发表文告前，已经和党主席讨论，我和我的党主席有一系列的会议，我也会继续这么做。”

询及他会否把不满带上公正党政治局会议，他表示：“是，我们会继续讨论。”

“作为署理主席，我有责任实现党员愿景，我会继续发言。”

作为上一任雪州大臣的阿兹敏（前排中）出席士毛月EcoMajestic的Simfoni公寓“我的雪兰莪房屋计划”活动，移交钥匙给住户，以可负担的房屋价格拥屋的住户笑容满面。

自称旅游摩洛哥巧遇希山

阿兹敏强调，他与巫统森波浪区国会议员拿督斯里希山慕丁没有进行任何政治讨论，只是两家人刚好都在摩洛哥旅行，并在那里巧遇。

“我没有和希山慕丁一起去旅行，是和他在摩洛哥巧遇。”

他表示自己与希山慕丁已经认识几十年，两人的好交情是众所周知的事。

“我和希山慕丁的关系要从几十年前追溯起，不是甚么新鲜事，要记得，即便我还是那个（反对党）职位的时候，希山慕丁长子结婚，我是唯一参与的反对党。”

“我们要文明一点，不要认为见面就一定与政治讨论有关，没有。”

询及希山慕丁与他的好关系会否转变成政治合作，阿兹敏说：“为了国家好，我们要和所有人交好，我们更具包容性。”

他说，自己在摩洛哥家庭旅行时，也遇到很多大马人，比如在当地求学的我国学生和游客，但都没有被炒作或延伸出问题。

去年12月底，阿兹敏的儿子阿米尔在推特上载两家人的大合照，并写道：“我们的家庭重聚了。”

这张照片恰巧发生在阿兹敏批评安华委任党职一事后，加上希山慕丁被指协助马哈迪掀起巫统退党潮，让人难免有所揣测。