阿兹敏：人民厌烦了．“安华接棒争论该停了” 他认为，各方应该专注于国家发展、让国家财务复苏、减少人民的生活开销，还有让人民受到良好照顾。

阿兹敏（中）在“我的雪兰莪房屋计划”活动上与雪州子民合照，左二为绿盛世（EcoWorld）集团主席丹斯里刘启盛。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧加影6日讯）公正党署理主席拿督斯里阿兹敏阿里表示，他对公正党党内是否有人阻止公正党主席拿督斯里安华接棒成为第8任首相，毫不知情；然而，他强烈要求希盟领袖停止针对敦马哈迪及安华何时交接首相职发表更多言论，因为人民已感到厌烦和厌倦。

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他认为，各方应该专注于国家发展、让国家财务复苏、减少人民的生活开销，还有让人民受到良好照顾。

不知有人图阻安华任相

针对是否有人阻止安华出任首相，阿兹敏说：“我不知道有这样的（政治）发展。”

他表示，自己如今身为政府的一分子，他当然支持马哈迪的领导，这也是希盟的共识。

阿兹敏出席士毛月EcoMajestic的Simfoni公寓“我的雪兰莪房屋计划”移交钥匙仪式后受访时说，希盟在选前的共识是由马哈迪担任首相，接着由安华接棒。

“这个共识依然生效，只是我个人依照人民的情绪认为，停止这些言论吧。”

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“第14届大选才刚结束，这是61年来第一次，全体大马人无论来自甚么种族和宗教，决定换政府，我们的责任是尊重人民的意愿，实现人民的愿望，为甚么他们要改变？不是为了让我们为了政治而起争执。”

“不，停止吧！人民已经感到厌烦及厌倦，当政治领袖还满口政治的时候，人民要看到的是持续性的发展，经济复苏、物价下跌和生活舒适，这才是当今政府要摆在第一位的事。”

发表文告前

曾与安华讨论党职名单

针对他早前发表文告公开对安华委任的党职名单表达不满，阿兹敏强调，自己鲜少发表政治文告，若他这么做，就代表党内的确出现问题。

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他也强调，自己在发表文告前，曾见过安华及讨论上述问题。

“但这不表示，我没有通过党的管道表达；我在发表文告前，已经和党主席讨论，我和我的党主席有一系列的会议，我也会继续这么做。”

询及他会否把不满带上公正党政治局会议，他表示：“是，我们会继续讨论。”

“作为署理主席，我有责任实现党员愿景，我会继续发言。”