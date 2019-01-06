查克艾法隆演新版金钢狼？影迷崩溃：不能接受 2017年《罗根》（Logan）上映后，晓治积曼（Huge Jackman）便正式告别了“金钢狼”这经典英雄角色，许多影迷好奇到底下一任“金钢狼”会是谁？

查克艾法隆有望演出新一代金钢狼？

（美国6日讯）2017年《罗根》（Logan）上映后，晓治积曼（Huge Jackman）便正式告别了“金钢狼”这经典英雄角色，许多影迷好奇到底下一任“金钢狼”会是谁？有外媒报道，这人选有可能是曾和晓治积曼合演过《大娱乐家》（The Greatest Showman）的查克艾法隆（Zac Efron）？虽然他的形象非常不符合金钢狼的英雄特质，也被认为这选角有点荒谬，但网上出现网民P图的查克艾法隆版金钢狼造型后，令许多人改观，从崩溃“不能接受”，转念认为他“似乎可以胜任”。

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目前查克艾法隆还未表达自己对饰演金钢狼的意愿，但若有意思想接演，那么有可能还会面临许多强劲对手，例如先前奇洛李维斯（Keanu Reeves）就曾透露：“我很乐意演出金钢狼。”而外媒也指出，影迷至今仍无法将金钢狼与晓治积曼做切割，最重要的是要找到新一代能够胜任的金钢狼，而非“晓治积曼的替代品”。