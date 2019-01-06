网上老千扮熟人借钱‧警方授招破解 大马皇家警察部队呼吁网民，小心提防那些佯装成好友或熟人，并试图以网络银行系统故障为名向受害者借钱的网络诈骗手法，以免成为诈骗集团的下一个受害者。

大马皇家警察部队在脸书专页上发帖，呼吁民众不要轻信并汇钱给好友或熟人，因为这很有可能是诈骗集团假冒的。

（雪兰莪‧八打灵再也6日讯）大马皇家警察部队呼吁网民，小心提防那些佯装成好友或熟人，并试图以网络银行系统故障为名向受害者借钱的网络诈骗手法，以免成为诈骗集团的下一个受害者。

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警方日前在脸书专页上发帖表示，他们最近收到很多投报，指有诈骗集团佯装成受害者的好友或熟人后，再以因为无法登入网上银行系统进行转帐为借口，向受害者借钱。

“我们相信嫌犯会通过冒用受害者友人的个人资料照片，并使用其他或无法识别的电话号码，利用手机通信程式Whatsapp向受害者发送信息。这种诈骗案手法已存在很长时间了，而现在又重新出现了。”

对此，大马皇家警察部队列出了一些可以帮助民众在面对此骗局时，应该采取的方法

：1.联系有关的“朋友”，看看他们是否真的需要您的帮助。

2.邀请有关的“朋友”，以面对面方式当面处理该事宜。

3.不要将您户头内的钱，转帐到任何您不认识的帐户或第三方的帐户。

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4.向附近的任何警察局报告此事，或联系马来西亚通讯及多媒体委员会（MCMC）以寻求帮助。

“请记住，您的每一笔钱都是有价值的，因为这是您辛勤和努力所累积的财富。不要轻易被诈骗集团所欺骗！”