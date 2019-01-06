纯属“洋葱新闻”‧加骑警送外卖 别当真 加拿大皇家骑警（RCMP）将提供外卖送餐服务？没有的事！这只是加拿大媒体一篇讽刺时事、纯属娱乐的“洋葱新闻”，只是经过网传后被网民以假乱真。

“加拿大骑警兼职送外卖”一文只是CBS官网上讽刺时事的“洋葱新闻”，而标题上方也标有“satire（讽刺）”字样。

（雪兰莪‧八打灵再也6日讯）加拿大皇家骑警（RCMP）将提供外卖送餐服务？没有的事！这只是加拿大媒体一篇讽刺时事、纯属娱乐的“洋葱新闻”，只是经过网传后被网民以假乱真。

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近日，网上流传一条“加拿大骑警兼职送外卖”的消息，称由于预算削减，加拿大骑警将提供外卖送餐服务，以补充其运营成本，而该计划的名称是“RCMP Eats（加拿大皇家骑警饮食计划）”。

根据中国媒体《解放日报》报道，这篇文章是加拿大广播公司（简称CBC）去年12月14日发布到官网；原文中还称RCMPEats项目与传统的食品配送服务相比，具有明显的优势。

报道中还指RCMP发言人特雷西•波拉克（TracyPollack）在受访时说：“我们在这一领域的与众不同之处在于，我们的骑警不受道路或交通规则的限制。因此，我们可以提供并保证食物比其他人快30分钟送到。”

然而在《解放日报》查证后发现，该篇文章所在的官网栏目名为“This IsThat”，实为CBC官网的一档“洋葱新闻”栏目；所谓“洋葱新闻”，就是以严肃新闻报道手法，报道纯粹虚构或真假掺半的新闻事件，从而达到娱乐或讽刺的目的。

喜剧演员编造故事

美国事实核查网站Snopes就曾对“T h i s I sThat”做出介绍：“CBC的'This Is That'节目由两位喜剧演员主持，他们编造故事来针砭时事。'ThisIs That'节目并不仅仅报道新闻和谈论问题，还编造事件。没有甚么是不能编的，比如商业、文化、法律、科学等，只要和加拿大人有关的事，他们都会找出故事的这一面（This）和那一面（That）。每周，两位主持人都将给你介绍使这个国家更具个性的声音和故事，保证百分百即兴而作，讽刺味道十足。”

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值得注意的是，“加拿大骑警兼职送外卖”一文的标题上方也标有“satire”字样，这个英文单词的字面意思就是讽刺作品。

此外，最能提供实证的是，加拿大当地媒体上都没有“加拿大骑警兼职送外卖”的相关报道。

事情至此，真相大白。骑警送外卖，只是一篇有趣的“洋葱新闻”而已，大家一笑置之即可。