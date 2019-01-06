没网购却收到“付款已被接受”‧恶意电邮设陷勒索 你是否遇过不曾在线上购物，却收到“您的付款已被接受”的电邮？千万不要点击电邮内的任何链接或附件，因为这可能是个恶意电邮。

若用户点击假订单通知上的链接，电脑就会下载到恶意软体。

（雪兰莪‧八打灵再也6日讯）你是否遇过不曾在线上购物，却收到“您的付款已被接受”的电邮？千万不要点击电邮内的任何链接或附件，因为这可能是个恶意电邮。

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打击假新闻网站“Hoax-Slayer”报道指出，这类恶意电邮的内容一般指出，“您在某某线上商店购物的付款已被接受，订单正在处理中”，同时附上订单号码、物品价格及运送详情。

“这些电邮里的订单号是可以点击的链接。”

报道指出，这些电邮并不是真的订单通知，而是要欺骗用户透过点击这些链接，下载恶意软件的诡计。

电邮发送者希望收到电邮的人相信他们的信用卡遭盗用，进而点击这些链接了解订单详情。

“然而，当你点击这些链接时，电脑会下载一个Zip格式的文件。此文件是个恶意软体，如果用户点击打开，此恶意软体就会安装在电脑里。”

要求用户付费解锁文件

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报道指出，这些恶意软体或会锁上用户电脑里的文件，并要求用户支付特定费用以解锁文件，或者从电脑里盗取用户的重要密码及其他财政或个人资料。

这类电邮所发送的订单详情，如订单号、线上商店的名称和购买总额或许各异，但是本质是相同的。

“所以，当你收到类似的假订单通知，请不要点击任何链接，也不要打开里面的附件。这类恶意电邮是很普遍的。”