【暖势力】逾万旧物载入本报总社．读者爱心循环助2团体 星洲日报与星洲日报基金会今日联办“回收旧物做慈善”回收活动，大批善心读者踊跃响应，让数以万计的物品化成慈善和爱心，帮助两家受惠团体。

义工们互相接力，逐一把捐赠品放到罗里堆放，罗里在短短一个小时内便几乎放满回收物，必须多次来回中心和活动场地载物与卸物。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧八打灵再也6日讯）把回收物化成爱心，让爱心持续循环！

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星洲日报与星洲日报基金会今日联办“回收旧物做慈善”回收活动，大批善心读者踊跃响应，让数以万计的物品化成慈善和爱心，帮助两家受惠团体。

这场活动是于今早9时至下午4时，在星洲日报八打灵再也总社进行，现场所收集到的物品将全数捐赠给吉隆坡蒙恩社区服务组织（SIB KL）旗下的连锁蒙恩二手店（BLESS Shop）及非盈利慈善机构净愿慈怀之家。

受惠团体吉隆坡蒙恩社区服务组织和净愿慈怀之家，将会把获得的读者物品转卖，所得的善款将会分别帮助900名难民孩童，以及帮助住在净愿慈怀之家四十多名无依无靠的病患。

从活动一开始，星洲日报总社便迎来不间断的爱心读者，一辆辆载送捐赠物的轿车犹如长长的爱心车队，一停车便有义工上前帮忙领取车中的旧物。

热心的捐赠者从车厢取出旧物，准备拿到回收处。

一看到有载送捐赠品的轿车抵达，一名满头白发的义工自动自发上前帮忙取物，之后带到分类区。

一名义工还携带孩子参与回收活动，孩童身躯虽娇小玲珑，但小小巧手依然可以为环保、为慈善献出一份巨大的力量！



出动7罗里客货车载送旧物

两家受惠团体今日也出动大约7辆罗里及客货车载送旧物，每辆交通工具很快便装满回收物，必须来回多次才能载完读者捐赠的所有物品，可见热心读者何其多。

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善心读者把住家、办公室不需要的物品都捐献出来，所捐赠的物品包括可再循环物品、衣物、鞋子、书包、书籍、电器、行李箱、篮子等。

星洲日报基金会及两家受惠团体今次出动三十多位义工，当中不乏两鬓斑白的年长者，还有年纪幼小的孩童，大家同心协力，帮忙搬抬捐赠物品，或者进行资源分类。

“回收旧物做慈善”活动已迈入第10年，每年都获得许多读者踊跃参与，除了配合农历新年的来临，让读者有机会除旧迎新，还有机会做慈善。

星洲日报基金会、吉隆坡蒙恩社区服务组织（SIB KL）和净愿慈怀之家出动三十多位义工，大家的周日假期都过得特具意义。前排左七起为刘水星、萧依钊和蔡英杰。

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萧依钊（星洲日报基金会副主席）：做慈善如嘉年华

“回收旧物做慈善活动有如新年嘉年华，令我感到现场充满欢乐的气氛。

无论是送旧物过来的读者，还是积极分类和帮忙的义工，大家都非常欢喜。

越来越多人知道回收旧物做慈善这项回收活动，或许是因为国民对环保意识教育有所提升，希望为环保出一份力、不浪费，所以每年农历新年来临之前，大家都很期待这项回收活动，在除旧迎新之际也可以做慈善。

民众送来的物品，我们会分为两大类，可以转卖的物品如旧衣服、包包、鞋子、电器等物件是交给吉隆坡蒙恩社区服务组织（SIB KL）的二手店售卖，至于不能转卖或可以回收的物件则交给净愿慈怀之家。

值得一提的是，SIB KL知道净愿慈怀之家也需要基金，因此也愿意长期把不能卖的回收品交给净愿，双方都是跨宗教做慈善。

此外，星洲日报基金会在两天前，即星期五已经举办一场内部的回收活动，我们非常感谢同事们的热心响应。

大家当天捐赠的物品，我们也全数交给双福残障自强发展协会。”

刘水星（净愿慈怀之家负责人）：准备1罗里2客货车

“由于星洲日报的号召力比较大，所以响应这项具有意义活动的参与者也比较多，方便我们一次过收集回收物。

我们今天准备1辆罗里及2辆客货车，出动大约10名义工参与回收旧物做慈善活动，帮忙分类与搬抬物品。

净愿慈怀之家有7年历史，主要是收留由医院、福利部所推荐的无依无靠的病人，我们免费收留的病人是不分年龄和种族，大多数都是流浪者或经济能力低。

净愿慈怀之家的3间中心分别位于蕉赖、班登英达、文良港，共有40位病人，包括末期癌症病患、意外瘫痪病人、中风者等病人。每个月的开销高达4万多令吉，包括行政费、工人薪金、交通费等等。中心长期依靠各界善心人士的捐款维持运作，病人多数是从政府医院转送过来，所以每次回去政府医院复诊不会花费太高的开销。

目前的工作人员有十多位，而中心每个星期日也需要义工探访，尤其是提供关怀工作的义工。

我们平常也有收集报纸、塑料瓶、旧衣服等回收物，之后会变卖，所得的善款会用于载送病人的交通费和日常开销。”

蔡英杰（吉隆坡蒙恩社区服务组织牧师）：善款捐难民孩童

“吉隆坡蒙恩社区服务组织与星洲日报、星洲日报基金会合作办回收旧物做慈善活动多年，今天看到很多人踊跃参与及捐赠物品，我们都感到很高兴。

我们也对能够与净愿慈怀之家合作而感到开心。

吉隆坡蒙恩社区服务组织所获得民众的物品，会通过BLESS二手店或仓库售卖，所得的善款会用于帮助900个缅甸籍难民孩童的膳食费，同时也会赞助教育费。我们帮助的缅甸籍难民孩童目前是生活在半山芭、燕美路、双威孟达里等地，也会有本地的义工教导他们，每个月的开销为2万4000令吉。

我们也为巴生河流域的贫困家庭提供援助，其中一名受惠者是来自低收入单亲家庭的少年，由于无法负担升学，经过家访后，我们每个月为他赞助大约900令吉，让他能够顺利在学院完成教育。

我们共有5家BLESS二手店，分别是在吉隆坡谷中城商场、八打灵再也万达广场（1Utama）、Citta Mall、Sunway Mas社区中心及阿拉再也（AraJaya）。”

邓月娥（57岁）：勤劳整理家中旧物

“我向来都有收拾旧物和再循环物，平常也会把回收物送到回收站。这是我第4或第5年参与星洲日报基金会和星洲日报联办的回收活动，这次带了衣服、杯子、装饰品等物品过来。

这项活动非常好，我们可以处理家中的旧物，把它捐献出去，让有需要的人士受惠。”



方莫平（56岁）：看书领悟“断离舍”

“孩子长大了，旧衣服都穿不下，所以今天带了孩子的旧衣服，还有书籍、空罐子等物品过来。

我早前看了一本“断离舍”的书，从中懂得要改变消费行为，得精明消费，有需要的物品才购买，这也促使我和家人早前整理了长期囤积在家的物品，把向来舍不得让出去的物品都带到这次的回收活动。这也是我第一次参与星洲日报和星洲日报基金会举办的回收活动。”