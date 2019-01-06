刘镇东：敦马任相．“期限没写明2年交棒” 他说，马哈迪已经承诺会把权力交给安华，而安华也承诺不会挑起时间表的课题。

刘镇东。（档案照）

（雪兰莪‧八打灵再也6日讯）国防部副部长刘镇东说，虽然大家都清楚我国两年后会换首相，但是在所有书写声明中，都没有写明两年的截止期限。

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根据《透视大马》的报道，刘镇东说，有关首相敦马哈迪只会任相两年，以交棒给公正党主席拿督斯里安华的课题在私下讨论中，有许多不同的方程式和时间表，但是可以肯定的是，马哈迪会致力做到这点。

他说，马哈迪已经承诺会把权力交给安华，而安华也承诺不会挑起时间表的课题。

“虽然很清楚会有权力转移，但在所有书写声明中，都没有写明两年截止期限。

“当国家稳定后，马哈迪就知道是时候退下，留下永恒的（政治）遗产。”

罕见机会修复关系

他说，其实马哈迪和安华都知道，目前的局势是历史上罕见的机会，他们可以同时修补关系裂痕与治愈国家。

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“只要马哈迪和安华都明白，权力转移就会发生。”

他说，他从1998年开始参与政治社会运动，为安华斗争反抗马哈迪，大家从来没想过会发生今天这样的局面。

“这是罕见的机会，不单是他们而已，也关系到国家以及那些奋斗了20多年才把国阵推翻的人。”

他说，过去马哈迪和安华都知道他们相互需要，而情况并非他们所想的那么糟糕。

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“最终（合作）结果告诉了马哈迪，安华不是不好，安华都知道马哈迪对这个国家有崇高的目标，两人都知道这是罕见的机会。”

在去年12月底的土团党大会中，有代表建议马哈迪任相5年，但是公正党领袖以马哈迪答应两年后交棒的课题质问土团党。

虽然此课题没有任何正式协议，但是有的希盟领袖认为，2020年应该轮到安华接任首相。