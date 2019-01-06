林冠英：砂政府指控无根据‧旅游税收还没拨各州 他发表文告说，这段期间砂拉越州政府的领袖一直对联邦政府作出了一些毫无根据的指控，以煽动砂拉越人民的愤怒情绪。

（布城6日讯）财政部长林冠英说，2018年的旅游税收将很快的结算完毕，基于联邦政府的良政，将迅速在2019年第一季分享50%的旅游税收予各个州政府。

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他发表文告说，这段期间砂拉越州政府的领袖一直对联邦政府作出了一些毫无根据的指控，以煽动砂拉越人民的愤怒情绪。

“最新的虚假指控就是砂拉越州政府旅游艺术文化青年与体育部长拿督阿都卡林拉曼于2019年1月3日称砂拉越州政府至今仍未收到联邦政府的270万令吉旅游税收拨款，而其他州如沙巴已经收到这笔拨款。阿都卡林拉曼还称这笔旅游税收分享的拨款是砂拉越州的权力，联邦政府必须拨款下来。”

指不应谎言攻击联邦政府

林冠英说，阿都卡林拉曼的虚假指控完全是不对的。作为一个负责任及专业的砂拉越州部长不应该以谎言找机会来攻击联邦政府。财政部必须要严正声明，没有任何一州包括沙巴，有如阿都卡林谎言所说收过旅游税收分享的拨款。

“首先，联邦政府没有偏袒任何一州预先分享旅游税收拨款予特定州属，而不分享予砂拉越州。截至目前为止，联邦政府不曾与任何州属分享旅游税收。第二、一直以来旅游税收在法律上乃属于联邦政府的权限，并不存在任何一州可以获得分享该税收的权力。”

他说，虽然前朝联邦政府并不要将旅游税收与各州属分享，但是希盟联邦政府在2018年11月2日的财政预算案演词中已经宣布将分享在各州所获得的50%旅游税收予该州州政府。

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这反映了新联邦政府对于各州的尊重。

“砂州政府作为一个州政府不应该制造所谓270万令吉旅游税分享拨款的谎言，需知截至2018年11月30日，砂拉越州政府仍然欠联邦政府超过25亿令吉，当中拖欠了将近5000万令吉。有鉴于砂州政府拥有超高的储备金，却为何不肯偿还联邦政府欠款？”