王建民：今年虽有挑战‧“大马经济不会崩溃” 国际贸易及工业部副部长王建民指出，在内部和外部因素的驱动下，马来西亚经济在2019年肯定存在挑战，但有关大马经济将会崩溃和彻底失败的看法肯定是错误的。

（图：星洲日报）

（吉隆坡6日讯）国际贸易及工业部副部长王建民指出，在内部和外部因素的驱动下，马来西亚经济在2019年肯定存在挑战，但有关大马经济将会崩溃和彻底失败的看法肯定是错误的。

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他说，大马经济是全球经济的一环，所以大马将受到一些全球逆风的负面影响，世界银行已将大马2019年的国内生产总值增长预测从5.1%下调至4.7%，而国际货币基金组织已调降了大马的2019年成长率，即从5.0%降至4.6%。

他强调，但这与一些人担忧的“大马即将陷入经济衰退”相去甚远。

不了解潜在数据勿先恐慌

“大马政府能够和将会采取哪些缓解措施来解决这些不利因素是另一篇文章的主题，但就目前而言，重要的是要记住，在不了解潜在数据的情况下先不要恐慌，大马离经济衰退相去甚远。”

他是针对预计2019年大马经济前景黯淡的意见和文章不断增加，于今日发表文告。

王建民说，制造业经济活动的重要领先指标─日经大马制造业采购经理人指数（PMI）显示，有关指数在2018年12月跌至46.8的低点。

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他指出，尽管从2018年1月至5月，PMI连续4个月滑落，但2018年的制造业销售不降反升。

“2018年上半年的PMI下降并没有导致大马制造业产值和价值显著下降，实际上，制造业销售额的整体趋势显示出现健康的增长，即从1月的678亿令吉提高7.8%至10月的731亿令吉。”

他说，与此同时，就业率继续稳步增长，从2018年1月的1467万增长到2018年10月的1494万，同时期的失业率保持稳定在3.3%。

去年贸易总额续呈增长趋势

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他说，与2017年相比，2018年贸易总额继续呈增长趋势，总贸易额（2018年1月至11月）达到1.72兆令吉，比2017年同期的1.62兆令吉增加了6.2%，也超出2018年初设定的5.0%增长的目标。

“总出口额从2017年1月至11月的8550亿令吉增至2018年同期的9140亿令吉，增长率达为6.9%；贸易顺差总额则增加20.2%至1096亿令吉，相比2017年同期为911亿令吉。”

王建民认为，日经指数调查是一项商业调查，与实际产出的相关性可能并不相符，而其他类似调查却显示马来西亚2019年前景更为乐观。

制造业放缓程度受控

王建民承认，国内制造业增长可能出现放缓的情况，但放缓的程度应该是在可控制的范围内，特别是通过消费税（GST）和所得税退税将带来间接性的影响，刺激国内消费和投资。

“最重要的是，这些数字并未表明马来西亚的经济产出在迅速萎缩。”

他表示，虽然世界银行将马来西亚2018年增长预测从5.4%下调至4.9%并非利好消息，但却是没有甚么可以恐慌的事情。

“在我们感到恐慌，并对这种向下修正做出回应前，我们应该尝试了解所涉及的潜在因素。”

他指出，国家银行在去年8月将国内生产总值（GDP）增长率从原有的5.5%至6%下调至5%——其中修改的主要原因是商品（特别是棕油）以及采矿业的疲软。

这两个行业在2018年第二季度的产量均有所下降，而这一趋势也在2018年第三季度持续。

然而，占据80%经济的制造业和服务业GDP数据，在2018年的三个季度中依旧保持健康的增长。

马经济受全球逆风影响

王建民表示，全球经济增长预测从3.7%降至3.5%，全球不确定因素包括加息，主要经济体的政治不确定性以及美中紧张局势进一步升级的可能性，将导致马来西亚在2019年的经济面临挑战。

“毫无疑问，马来西亚经济将受到一些全球逆风的负面影响，但这与马来西亚即将陷入经济衰退的恐惧相去甚远。”