父母带去上班忘记带回家‧5岁儿爬窗坠楼死 父母带5岁儿上班，不忍叫醒睡熟的他，结果下班后竟忘了带他回家，儿子疑害怕要找父母，却不慎爬窗从8楼坠死酿惨祸！

（新加坡6日讯）父母带5岁儿上班，不忍叫醒睡熟的他，结果下班后竟忘了带他回家，儿子疑害怕要找父母，却不慎爬窗从8楼坠死酿惨祸！

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《新明日报》报道，这起悲剧发生在昨晚9时左右，地点是兀兰弄（Woodlands Close）11号的一座商业大楼。死者司家赫，是家中老么，上有3名兄姐。

男童母亲胡女士（44岁）今早在殓尸房受访时难过地表示，夫妇俩在事发处的8楼开设了一家教育中心，只要是周末没上课，都会把孩子带在身边一起上班，昨天则是带了老三和老么到办公室。

“事发前，最小的儿子在办公室内的床垫上熟睡，我不忍心叫醒他，之后一直忙于工作，把孩子给忘了，下班后和丈夫照常关灯锁门，然后就开车回家。”

赶回办公室发现儿尸

岂料，他们抵达住家的停车场后，才发现车上仅有老三，老么却不在，才惊觉将儿子遗留在办公室内。

“住家离公司仅5分钟路程，没想到我们急匆匆赶回办公室后，却看到孩子已躺在大厦楼下。”

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她回想到当时的情况时，不禁又悲从中来，崩溃哭诉，儿子应该是醒来后，发现办公室内一片漆黑，吓坏了想找父母，才会不慎坠下楼。

疑窗户没锁紧肇祸

母亲对悲剧深感自责，表示如果当时丈夫在关窗时把窗锁卡紧，便不会痛失爱子。

“我们当时完全没想到儿子还在公司内，如果再查看一遍肯定能注意儿子，儿子熟睡时我不舍得把他叫醒，想让他多睡一会，却没想到再也见不到儿子。”

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母亲透露，返回公司时，发现儿子已卧倒在地，当时发现楼上的窗户是开著的。她难过地说，相信窗户忘了锁紧，儿子醒来后，四周一片漆黑，一时恐慌才会失足跌出窗外。

她表示儿子喜欢蜘蛛侠，常模仿它的举动，她曾告诉儿子，这是假的不能模仿，没想到发生这种事。

警方目前以“非自然死亡”性质展开调查。

地点发生在兀兰弄的一座商业大楼。