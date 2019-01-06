祖莱达：非全是洋垃圾‧废塑再循环生财300亿 “进口到国内的是有素质的塑胶，并非公众普遍认为的洋垃圾，而只要做好管理层面的工作，它们可为我国带来可观的收入。”

祖莱达（ 前右起）在林桂亿和各政府部门人员陪同下，突击大年一家非法塑料处理工厂，但该厂没有运作。（图：星洲日报）

（吉打‧双溪大年6日讯）房屋及地方政府部长祖莱达说，废塑再循环估计给世界各地带来6000亿令吉，同时给我国带来300亿令吉的经济效益，政府或可在这一领域扮演要角。

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“进口到国内的是有素质的塑胶，并非公众普遍认为的洋垃圾，而只要做好管理层面的工作，它们可为我国带来可观的收入。”

祖莱达昨晚在吉州环境事务委员会主席黄思敏行政议员、西塘区州议员林桂亿、国家固体废料管理局总监依斯迈、大年市议会主席诺利占及各政府单位人员陪同下突击大年一家非法塑料处理工厂，她较后对媒体说，当局不想错失废塑循环潜在的商业利润。

有政策控制废塑进口

她承认，国内确实有一些工厂在没有获得废塑料入口准证（AP）下违法作业，以致政府蒙受“进口垃圾”

污名且遭人民抨击，唯她强调，政府有相应政策和条规控制废塑进口。

政府去年7月23日已冻结国内114间工厂的废塑料入口准证3个月，那是为了让业者重新填写表格，以确保符合新条例。

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她说，目前有19家工厂重新递交申请，但政府暂未批准。她表示会亲自造访和审查有关工厂的设备，确认工厂具备完善设备，包括有效处理废水之后，才决定是否签批准证。

拥废塑料入口准证

114工厂仅54活跃

祖莱达说，全国114间工厂拥有废塑料入口准证，但只有54家工厂活跃，吉州占了7家，其中3家设在双溪大年，而今日被突击的工厂并没有被记录在登记册上，因此被归类为非法工厂。

据知，该工厂运作已逾一年。

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不知是走漏风声，还是星期日等其他缘故，被突击的该厂昨晚并没有运作。

祖莱达说，该工厂整洁及具规划性，也不见垃圾堆且没恶臭味，因此她要求市议会与业者联系，让业者尽快提出申请，唯未取得准证期间，该厂必须暂停运作。

不知是走漏风声，还是星期日等其他缘故，被突检的非法塑料处理工厂没有运作。

出口废塑颗粒再循环工厂

申请AP须登记买方及用途

祖莱达过后继访居林工业区的2家废塑再循环工厂，之后强调政府的立场，包括会要求出口废塑颗粒的再循环工厂，在申请新的入口准证（AP）时，必须登记买方及购买废塑颗粒的用途。

她说，重新申请后加入的新条款，主要是确认已处理过的废塑颗粒，都是卖给合法的商家，也要确保已售出废塑颗粒的正当用途。

她补充，新条款可让政府充份掌握资料，从中了解厂方的运作方式，以便简化这方面的发展且予以支持，最后可为国家赚取利润。

她说，政府批准入口准证非常严谨，以防业者违反要求与条例，另也将配合环境部每半年例检一次，以确保工厂作业符合要求。

祖莱达也说，现有入口准证的废塑再循环工厂，每个月的洋垃圾入口顶限为700公吨，倘若运作符合条规，可予申请增加入口量。