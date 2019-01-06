祖莱达：区分废料再生工业‧进口干净废料列第一等级 她说，进口干净废料的厂商不必进行清洗废料的程序，进口干净的废料如塑料，就可直接生产成塑料颗粒原材料再出口。

祖莱达（左二）到居林工业区的废塑再循环工厂参访时，了解有关工厂的运作。（图：星洲日报）

（槟城‧大山脚6日讯）房屋及地方政府部长祖莱达说，废料再生工业将以等级区分，进口干净废料并可直接生产成原材料的厂家，将列为第一等级。

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她说，进口干净废料的厂商不必进行清洗废料的程序，进口干净的废料如塑料，就可直接生产成塑料颗粒原材料再出口。

祖莱达今日接连参观威中区3间废料再生工厂，以实地了解这些工厂的操作。

只准从先进国进口废料

她参观其中一间进口干净纸尿片无纺布及卷桐塑料薄膜工业废料工厂UDA材料有限公司时，在新闻发布会上说，进口干净废料的成本比一般废料高，但这些废料不必经过清洗就可直接生产成颗粒原料供出口。废料是从先进国如日本、澳洲、美国及欧洲进口。

“因此，在新条例和指南下，我们只批准从先进国如欧洲、美国、日本、韩国、新加坡和澳洲进口废料。”

她说，相关业者应该进口干净的工业废料（塑料），而不是已用过的肮脏塑料废料，在废料再生过程中再把没用的废料非法丢弃，被人们投诉。

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祖莱达说，去年7月政府冻结发放洋垃圾入口准证以来，只有8家厂商符合条件获得准证继续进口干净洋垃圾，余者重新提呈申请后，当中有19家的报告显示，当局可考虑给予批准。

她解释，不获批准的申请主要是操作地点、生产过程及生产过程所制造的垃圾和污水处理问题不达标。

她说，政府明了自去年7月份冻结准证以来只批准8家不足以应付市场需求，因此已重新开放让厂家提出进口洋垃圾的申请，废料再生工业可为国家经济贡献力量。